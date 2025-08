Tensión por un incendio sobre un local de baterías: pérdidas totales y dos mascotas involucradas

incendio baterias

"Destrucción total" por un incendio

La pequeña vivienda estaba constituida por cocina comedor, habitación y baño. El acceso estaba habilitado gracias a un empleado y vecino del local Baterías Láser que advirtió el incendio, y abrió la puerta de la calle, aunque la principal estaba cerrada. "Tuvieron que forzarla para entrar porque al momento del arribo no había moradores", indicó Molina y agregó que el fuego se desarrollaba en la habitación.

"Se hubiese complicado teniendo en cuenta el material de las baterías porque están compuestas por un material ácido en general, pero la intervención fue rápida y se evitó la propagación a viviendas lindantes", aseguró el Jefe del Cuartel Central. En tanto, indicó que actuó una dotación de Bomberos y no fue necesario solicitar recursos hídricos extra.

Por su parte, Osvaldo Sánchez, empleado del local, explicó a LMNeuquén, que sufrió un gran susto a raíz del siniestro porque el incendio se desarrollaba en el departamento en la segunda planta, con el riesgo que tome la pinturería de al lado, el local metalúrgico, compresores de aire y la estación de servicio YPF en la esquina de la calle Bahía Blanca.

Incendio en un local de baterías Nqn

"Es un tema porque abajo del incendio estaba el local de baterías, al lado una pinturería, la estación de servicio a 50 metros, así que podría haber sido algo más trágico", señaló y agregó: "lo más grave es que no sabíamos si la chica estaba adentro o no, tenía una perrita y un gatito que se escaparon, no hubo víctimas de ningún tipo". Sin embargo, el testigo advirtió que lamentablemente "las pérdidas fueron totales".

Por su parte, Molina precisó que "la habitación sufrió daños totales, en tanto el resto del inmueble sufrió daños parciales a nivel estructural y mobiliario".

Al finalizar las labores de extinción a las 20:14, casi una hora después, los bomberos le dieron inmediatamente el lugar al personal de la División Siniestro y judiciales para realizar la investigación pertinente y determinar las causales que dieron origen al proceso combustivo.