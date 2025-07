La nieve fue el ocaso para Fabio: un voraz incendio lo dejó con lo puesto

Fabio Lezcano tiene 40 años y vive en el barrio El Trébol II, manzana 4, lote 37. Hasta el sábado pasado, tenía un techo, una cocina comedor, una habitación de madera y un baño de material. Hoy no tiene nada. Solo cenizas y una promesa de ayuda que, hasta el momento, no llegó. Un incendio de vivienda arrasó con lo que tenía.

ON - Incendio El Trebol Mza4 lote37 (3) Omar Novoa

Fue uno de los días más crudos del invierno tardío. Nevaba y se sentía el viento. En ese barrio, alejado de los servicios básicos, el calor depende de una estufa a leña, y la luz se corta cada noche.

Para cuando Fabio pudo volver por sus cosas, aseguró resignado: "No había más nada que hacer". Ya era tarde. Las llamas consumieron rápidamente la estructura de madera de su casa. Personal de Bomberos de la Policía acudió al lugar y trabajó para apagar el fuego, pero todo se perdió. Las chapas, los tirantes, los muebles, la ropa, electrodomésticos... todas las pertenencias del damnificado. “Mi casa ardió completa", aseveró el damnificado.

Afortunadamente, su hijo de 9 años no estaba con él. "Por suerte mi nene estaba con la madre", dijo aliviado. "Él tiene todas sus cosas a salvo", agregó. Una vecina lindante al terreno de Fabio también se salvó por poco. "Casi casi le agarra el fuego, pero no le pasó nada", advirtió.

ON - Incendio El Trebol Mza4 lote37 (1) Omar Novoa

La teoría del damnificado

Las causas del incendio aún no están claras, pero Fabio sospecha que el viento y la acumulación de nieve pudieron haber provocado la caída del caño de la estufa sobre la madera. Una combinación fatal en un contexto de precariedad extrema: sin red de agua, sin gas, y con energía eléctrica limitada.

Desde entonces, duerme en la casa de un amigo. Pero ese refugio temporal se termina el próximo fin de semana. "Él tiene su familia, ya me tengo que ir. No sé adónde", indicó. Desempleado, por ahora vive de changas y fletes. "Cualquier cosita, por más mínima que sea, es una ayuda, porque quedé con lo puesto", expresó.

Fabio no quiere recibir dinero, solo materiales para empezar de nuevo: "Si es algo de material mejor, una bolsa de cemento, algo de pintura… no pido plata yo". Aún espera una respuesta de Acción Social. "Fui, quedaron de mandar algo, pero no me dijeron cuándo ni qué. No puedo seguir esperando", reclama con desesperación. Mientras tanto, avanza como puede: "Estoy haciendo algo de electricidad para dejar el lugar alumbrado", concluyó.

Fabio necesita ayuda. Concreta, rápida y real. Vecinos y vecinas que quieran colaborar con el damnificado, pueden comunicarse directamente con él al 299-4650958.

Empezar de nuevo desde las cenizas. Esa es ahora la urgencia de un hombre que lo perdió todo, menos la esperanza.