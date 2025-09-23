Dramático incendio en Vista Alegre Sur: derrumbe y dos vehículos consumidos por el fuego

Un grave incendio ocurrió a la medianoche de este martes en una chacra de Vista Alegre Sur . En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos. Por la presencia de químicos, los efectivos usaron protección respiratoria.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, afirmó en diálogo con LMNeuquén que recibieron el llamado alrededor de las 12:30 de la medianoche. El bombero afirmó que se les avisó en primera instancia sobre el fuego "de un vehículo y luego se amplió que el mismo se encontraba dentro de un galpón".

El siniestro los convocó a las calles Colalongo y Claudio Sánchez en la zona de Vista Alegre Sur. En principio enviaron una dotación de bomberos y luego se solicitó una de refuerzo "para lo que tiene que ver con la parte hídrica", contó.

Incendio en vista alegre (1)

Al llegar se encontraron con un incendio generalizado dentro de un galpón que, para ese momento, ya había consumido una camioneta Toyota Hilux y también una moto que se encontraban dentro del edificio.

Había químicos peligrosos en el galpón que se incendió

Dentro del galpón encontraron también "cerca de 50 bolsas de urea y también de pesticidas que se usan para lo que tiene que ver con huerta, que es la actividad que en este caso realiza la gente de la chacra", relató el jefe de Bomberos.

"Por eso se trabajó con protección respiratoria, obviamente para evitar cualquier tipo de inconveniente con la emanación de los gases que producen este tipo de productos y bueno, nos demandó un tiempo bastante importante", explicó Álvarez y agregó: "Estuvimos trabajando cerca de 2 horas porque también el galpón se había colapsado su techo, así que tuvimos que hacer un escombramiento bastante importante para poder retirar las chapas y poder extinguir el incendio".

El bombero contó que una vez controlado el fuego realizaron esos escombramientos y con las tareas de extinción definitiva. También evaluaron el resto de la estructura y revisaron que no haya ningún tipo de propagación al resto de la chacra, ya que "tuvo una posible propagación hacia afuera por una de las ventanas, por eso también se controló para que el mismo no siguiera avanzando", dijo.

Incendio en vista alegre (2)

Las causas del incendio: sospechan un fallo en un vehículo

Álvarez relató que los trabajos duraron hasta, aproximadamente, las 3 de la mañana. Afirmó que no se pudo determinar la causa del incendio, pero las teorías apuntan a un fallo en uno de los vehículos. "Los propietarios, lo que nos mencionan, es que escucharon varias explosiones y también vieron fuego en la parte delantera de la camioneta, que es la que pudo haber, en este caso, iniciado el incendio", contó.

El galpón no tenía conexión de electricidad ni tampoco de gas por lo que "justamente una falla dentro de la camioneta que le habían detenido su marcha cerca de las 8 de la tarde es lo que quizás pudo haber iniciado este incendio", explicó el jefe de Bomberos de Centenario.