Video: el palazo que sufrió Marité Berbel tras caer del escenario en uno de sus shows

La cantante neuquina protagonizó una caída mientras cantaba en Aluminé y por unos segundos desapareció del escenario y sus fans se asustaron.

La reconocida cantora y compositora neuquina Marité Berbel protagonizó una caída en pleno show que dejó a todos los espectadores más que preocupados. Todo ocurrió durante una presentación en el interior de la provincia.

Berbel se encontraba brindando un show junto a su hijo, Traful Berbel, cuando por unos segundos desapareció del escenario, ya que se cayó de una tarima que había en el salón.

Inmediatamente, varios de los técnicos que estaban trabajando en el show salieron preocupados a su auxilio. El público también se asustó.

Traful y Marite Berbel.jpg

Pero por suerte, la cantante no se golpeó y en pocos segundos pudo pararse por sus propios medios y continuar cantando como si no hubiera pasado nada. "Me quise hacer la Catherine Fulop", dijo entre risas en el micrófono, al referirse a un episodio similar que sufrió la reconocida artista en un reciente show con la banda Erreway.

La neuquina no sufrió ninguna herida y se encuentra en buen estado de salud. El inesperado momento tuvo lugar durante el fin de semana pasado en la feria “Somos Semilla y Sabores Cordilleranos” la localidad de Aluminé.

Tras la caída, con la sonrisa que la caracteriza, Marité siguió su show en el que interpreta canciones tradicionales de Neuquén.

En el video de la caída se ve que su hijo siguió tocando, mientras ella desapareció de la escena. Por esto, Traful sufrió críticas en redes sociales que obligaron a su madre a salir a explicar que en ese momento solo bastó su guiñada de ojos para que él entendiera que estaba a salvo y que el show debía continuar.

“Por hacerlos bailar a ustedes, ¿Vieron? Ahora bailen", convocó entre risas la cantante a todo el público presente cuando se levantó de su caída.

El show continuo sin problemas y los concurrentes a la feria pudieron escuchar todas las canciones de los Berbel y bailarlas con alegría.

La feria reunió a emprendedores, chefs y artistas de toda la región, con una variada propuesta gastronómica, turística y cultural. Además, los asistentes disfrutaron de degustaciones, espectáculos y sorteos a beneficio de la recuperación de los bosques nativos.

Aluminé celebró la primavera el domingo pasado con una jornada especial en la Feria “Somos Semilla y Sabores Cordilleranos” en el Polideportivo Municipal.

La actividad contó con la Tienda de Sabores, feria itinerante que reunió a más de 26 emprendedores de distintas localidades de la provincia, entre ellas Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín, Villa La Angostura, Picún Leufú y Loncopué.

Allí, los visitantes pudieron acceder a una variada oferta de alimentos y bebidas de producción neuquina. También participar de capacitaciones como la que llevó adelante Gerardo Padilla sobre quesos patagónicos y su maridaje, mientras que reconocidos chefs brindaron clases magistrales de cocina en vivo con degustaciones.

Hubo sorteos para el público, con un premio mayor de una Toyota Hilux 0 km. Lo recaudado de la venta de la rifa de la camioneta será destinado a la recuperación de bosques nativos afectados por incendios en el Parque Nacional Lanín.

El cierre de la feria estuvo acompañado por la música con identidad neuquina, de la mano de Traful y Marité Berbel. El evento fue organizado por la Municipalidad de Aluminé, con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén, NeuquénTur SE, Centro PyME-ADENEU y la colaboración del CFPA N°4.