La Corte Suprema rechazó la excarcelación de José Alperovich y seguirá con prisión domiciliaria

El ex gobernador de Tucumán cumple una condena de 16 años de prisión por haber violado a su sobrina. Por su salud, la defensa había pedido el beneficio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes la excarcelación del ex gobernador de Tucumán José Alperovich.

El hombre de 70 años se encuentra en prisión domiciliaria por una condena de 16 años de prisión por violación y abuso sexual contra su sobrina.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario que presentó su defensa por inadmisible . Con esta decisión, Alperovich seguirá preso con domiciliaria en su departamento de Puerto Madero.

José Alperovich detenido.jpg

El ex funcionario estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza un año hasta que recibió la prisión domiciliaria. Desde junio de este año cumple con la misma desde un departamento de Puerto Madero junto con su pareja, la ex participante de Gran Hermano Marianella Mira, con quien espera un hijo y que la Cámara de Casación resuelva si confirma su condena.

Qué se sabe sobre la condena que pesa contra Alperovich

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado contra su sobrina y exsecretaria. A través del fallo que lo condenó en 2023, se determinó que fue culpable de nueve hechos de abuso sexual: seis con acceso carnal y tres en grado de tentativa, cometidos en un contexto de subordinación y abuso de poder, tanto político como familiar.

A su vez, el ex mandatario de Tucumán deberá pagar una caución real de 400 millones de pesos y deberá llevar una tobillera electrónica. Y se confirmó que el departamento donde cumplirá su condena, es uno de los sitios donde ocurrieron los primeros abusos que fueron denunciados. En esta prisión domiciliaria, también deberá cumplir el resto de la condena bajo vigilancia electrónica, con controles periódicos y supervisión judicial constante.

alpe.jpg José Alperovich tendrá hoy una jornada clave en su juicio por abuso sexual.

También se le retuvo el pasaporte al tres veces gobernador y tienen prohibido todo contacto, ya sea directo o indirecto, con la víctima o su familia e incluso terceros. Tampoco podrá realizar declaraciones públicas que mencionen o busquen desacreditar a la víctima del abuso.

"El arresto domiciliario no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones específicas". Y agregó: "Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad", fundamentó el juez.

Alperovich negó todos los cargos previo a ser condenado

Durante el proceso, la defensa del exmandatario solicitó en dos oportunidades morigerar su detención, pero ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal y luego ratificados por la Cámara de Casación Penal. Mientras tanto, el ex funcionario negó todos los cargos y sostuvo que se trataba de una causa armada con motivaciones políticas y económicas. Además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El pasado 18 de junio del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, integrado por el juez Ramos Padilla, condenó a Alperovich por considerarlo responsable de tres hechos de “abuso sexual simple” y seis hechos de “abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal”, cometidos entre 2017 y 2018.

"No voy a hacer uso de la palabra, señor juez", dijo Alperovich ante su oportunidad de testimoniar antes del fallo. A lo largo del proceso, el exsenador fue acompañado por sus cuatro hijos.