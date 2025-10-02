Patricia Bullrich insistió que Espert debe aclarar su vínculo con Machado y habló de una maniobra de Grabois

La ministra de Seguridad se refirió a las acusaciones contra el diputado de LLA y su vínculo con el narcotráfico. Asimismo, aseguró que se trata de una "maniobra" de Grabois.

La ministra Patricia Bullrich se refirió al vínculo entre José Luis Espert y Fred Machado en una entrevista radial, en la que aseguró que "no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco".

Sobre Espert pesan acusaciones sobre un presunto financiamiento de su campaña presidencial de 2019 por parte de Fred Machado , el empresario detenido por narcotráfico. En una entrevista televisiva, negó tener vínculos con él y sostuvo que no sabía que el avión y la camioneta blindada que utilizó en ese entonces pertenecían a él.

A raíz de estas declaraciones, Bullrich volvió a hablar sobre esta polémica y le reclamó definiciones al diputado liberal: " Tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas" , sostuvo al aire en A24.

Según explicó, se trata de un "tema de vieja data" y que "Espert tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron, me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar".

El que sea un tema de vieja data es parte de la línea que se viene manteniendo desde el gobierno, ya que en las últimas horas el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a este vínculo como una "operación refritada", restándole importancia.

Sobre esta situación, la ministra sumó: "Creo que la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia. Cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en tus columnas vertebrales como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos".

"Quieren que la gente crea que somos lo mismo que ellos"

En este sentido, apuntó duramente contra Juan Grabois, referente de Patria Grande, quien realizó una denuncia penal contra el libertario, y sostuvo que se trata de "una maniobra oportunista" para desviar la agenda de campaña hacia causas judiciales de vieja data.

La ministra defendió a la gestión liberal y acusó al kirchnerismo de querer instalar la idea de que "todos son iguales". Sobre Grabois, dijo que "cuenta lo que a él le conviene contar" y sumó: "Si todo el kirchnerismo es corrupto, ustedes van a entrar en la misma categoría".

"Desde el 10 de diciembre del 2023 buscan voltearnos. Buscan erosionar lo que son nuestras columnas vertebrales: la transparencia, la lucha contra la corrupción, achicar el Estado y generar confianza pública. Quieren que la gente crea que somos lo mismo que ellos. Pero no lo somos", dijo.

"No voy a prestarme al juego de Grabois"

Este miércoles, el candidato a diputado nacional brindó una entrevista en la que se refirió por primera vez a su posible vínculo con el narcotraficante Fred Machado. Según reveló por la causa, es de 2021 y en relación a la campaña de 2019.

" Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, afirmó Espert en declaraciones al canal A24.

La denuncia había sido impulsada por Grabois, dirigente de Patria Grande y candidato a legislador nacional por el peronismo. Espert afirmó que responderá en los tribunales: "No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo".