Caos de vehículos y tránsito complicado en el bajo de Neuquén: qué pasó

Las largas filas de vehículos en algunas calles, en inmediaciones al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), complican el tránsito este jueves.

El tránsito en el bajo de Neuquén es caótico y las largas filas de vehículos en algunas calles, en inmediaciones al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), complican la circulación este jueves a la mañana.

El motivo es que la obra social del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa lleva adelante un acto de presentación del Centro de Monitoreo y derivaciones en tiempo real de emergencias médicas (el primero que se construye en LATAM) y 8 ambulancias de última generación, únicas en el país.

La incorporación de esta tecnología de última generación es llevada adelante por la mutual (MEOPP) del sindicato de Petroleros Privados. En el acto participarán los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa; intendentes de la región; el CEO de YPF, Horacio Marín; y directivos de operadoras de la cuenca neuquina.

Por la presencia de las ambulancias, el tránsito permanece parcialmente cortado sobre la calle Mitre, a metros de Tierra del Fuego, por lo que la congestión vehicular es importante en esa zona, donde no solo circulan autos sino gran cantidad de líneas de colectivo.

Además, en el lugar se hicieron presentes gran cantidad de afiliados al gremio y se montó un importante escenario con sonido y pantallas.