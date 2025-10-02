"Banana Sape": encontraron más de 400 kilos de cocaína escondidos en un camión con frutas

"Le arruinamos el negocio al bananero", indicaron. El operativo terminó con cuatro detenidos, tras la intervención en una ruta argentina.

En un fuerte golpe al narcotráfico , Gendarmería Nacional descubrió un insólito cargamento de 444 kilos de cocaína escondido entre bananas. Con un valor estimado de 6 millones de dólares, la droga fue incautada a raíz de una investigación realizada por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas.

La investigación por esta cantidad de cocaína comenzó tras detectar el modus operandi de la banda que se encuentra detrás de este movimiento. El descubrimiento tuvo lugar en la localidad bonaerense de Monte Grande y terminó con cuatro personas detenidas , tres de ellas de nacionalidad boliviana y un argentino.

Los agentes detectaron que una camioneta Chevrolet S10 circulaba por la Ruta Nacional N° 205, actuando como vehículo puntero de un camión con semirremolque que portaba patente boliviana. Ambos vehículos ingresaron a una vivienda en la localidad de Monte Grande, lo que motivó la vigilancia de los funcionarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1973380928668913920&partner=&hide_thread=false OPERATIVO “BANANA SAPE”



Camuflaron 444 kilos de cocaína pura entre bananas para pasarlos a una camioneta y seguir en el circuito narco.



Gracias a una investigación de la GNA, les desbaratamos la maniobra en Esteban Echeverría, PBA. 420 paquetes de droga incautados, 2… pic.twitter.com/mzQHf90Xq3 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) October 1, 2025

El modus operandi de la organización que transportaba la cocaína

Cuando salieron del domicilio, a nueve cuadras interceptaron el vehículo y lo sometieron a una inspección. Allí encontraron 14 bolsas tipo arpillera en la caja del vehículo, cada una conteniendo paquetes similares a los comúnmente utilizados para el transporte de drogas. En estas bolsas, detectaron 420 paquetes de cocaína.

En simultáneo, Gendarmería detuvo a un camión saliendo de la avenida Jorge Newbery y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, camino al Mercado Central con un cargamento de bananas.

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba una camioneta Chevrolet S10 como puntera para abrir paso a un camión con semirremolque y patente boliviana que llegaba a una vivienda de Monte Grande. Allí se realizaba la descarga de la cocaína, oculta entre bananas, para traspasarla a otros vehículos.

cocaina bananas

"Les arruinamos el negocio"

A raíz del gran operativo que se llevó a cabo, el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora dispuso el traslado del procedimiento a la Escuela de Gendarmería "Gral Martín Miguel de Güemes". Además, el magistrado ordenó dos allanamientos: uno en el domicilio de Monte Grande, donde se había realizado el traspaso de la carga, y otro en la localidad de Ezeiza.

Al realizar la prueba de narcotest, el cargamento dio positivo para cocaína de alta pureza. El peso total incautado ascendió a 444,834 kilogramos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el golpe contra el narcotráfico y afirmó en la red social X: "El bananero camuflaba más de 444 kilos de la cocaína más pura en su cargamento. Más de 6 millones de dólares al costo, o 26 millones en valor de venta al consumidor que no recibe el narcotráfico. Cuatro narcos detenidos, allanamientos, el camión implicado y otros vehículos incautados. Con trabajo, decisión e investigación, les arruinamos el negocio y el fin de semana a unos cuantos".

En tanto, los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar la ruta completa del estupefaciente y la estructura de la organización criminal.

Detuvieron a dos hombres con más de 500 kilos de cocaína

Este lunes se realizó un operativo por parte de la Dirección Drogas Peligrosas en Santiago del Estero que culminó con la detención de dos ciudadanos de Salta que transportaban un cargamento millonario de cocaína.

Durante controles preventivos, los agentes detectaron en la caja de una camioneta cuatro tachos metálicos de gran capacidad que, en apariencia, contenían únicamente líquido. Sin embargo, ante la sospecha de ocultamiento de sustancias ilícitas, se utilizó un escáner portátil que reveló la existencia de un doble fondo. Al abrir los envases, los efectivos hallaron 533 paquetes rectangulares de cocaína, meticulosamente acondicionados para su transporte.

cocaina santiago del estero

Desde la Dirección Drogas Peligrosas confirmaron que el valor estimado del cargamento supera los 4 millones de dólares.