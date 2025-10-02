Luciana Ortiz Luna negó una deuda con los bomberos que asistieron a Valle Magdalena: cuál fue la explicación

La funcionaria dijo que un integrante de la Federación ofreció la cobertura del combustible por parte de la Provincia, sin que hubiera un acuerdo previo que avale tal propuesta.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, dio su versión sobre la supuesta deuda que mantiene la Provincia del Neuquén con los Bomberos Voluntarios de otras jurisdicciones del país que colaboraron con el combate del fuego en Valle Magdalena. “No es una deuda. Una deuda se genera cuando hay un acuerdo previo”. aseguró y dijo que, igualmente, la Provincia gestionará los pagos a cada una de las federaciones.

“Fue un acuerdo de un tercero, que les ofreció que la provincia iba a cubrir el combustible de los desplazamientos. Nosotros, de buena fe, dijimos que íbamos a intentar cubrirlo, pero hay que justificar un gasto así”, lanzó la funcionaria, quien se expresó después de las declaraciones del presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Morales , quien denunció el hecho.

Al ser consultada sobre quién asumió tal compromiso sin que mediara un acuerdo previo, dijo que “es un integrante de la Federación que conformaba el Consejo Nacional y esto lo charlaron en Consejo Nacional, pero vuelvo a decir, no hay una deuda . Obviamente no hay una mala intención de la provincia, pero tengan en cuenta que de verdad la provincia pone mucha plata para los voluntarios y Nación aporta también la cuota para que eso se pueda movilizar.”

Incendio Valle Magdalena.jpg

La funcionaria del Ministerio de Seguridad recordó que “hay leyes nacionales y provinciales que aportan muchísimo dinero para que se puedan movilizar estas dotaciones”. No obstante, la provincia decidió pagar el combustible que demandó el traslado “como un reconocimiento a su labor".

El Estado provincial, por la Ley de Bomberos, transfiere a la Federación 730 millones de pesos cada tres meses, unos 3 mil millones de pesos al año. En tanto, la Federación Nacional recibe fondos nacionales y de varias provincias. “Pero no es que haya una deuda -agregó-. Eso es importante porque de alguna manera se quiere poner opinión pública sobre esto”. insistió.

Ortiz Luna destacó el apoyo de los bomberos de diversas provincias que se pusieron a disposición para combatir el fuego que afectó a miles de hectáreas durante el verano y recordó que “aquí se les proveyó absolutamente todo: alojamiento, comida, combustible, como se hace en todos lados. No es una dádiva”. Además, detalló que se repusieron los neumáticos que fueron dañados durante su intervención en Valle Magdalena.

Fuentes del gobierno neuquino aclararon que, a medida que se procese la información aportada por los cuarteles de Bomberos Voluntarios de las distintas jurisdicciones, los pagos se irán librando a cada federación en particular.