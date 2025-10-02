La ANMAT ordenó retirar urgente de las farmacias un medicamento contra la diabetes: de cuál se trata

Estaría indicado para el tratamiento en personas con diabetes tipo 2. Advierten que es un "peligro en la salud de los pacientes".

La empresa detrás del medicamento no está habilitada por la ANMAT para importar ni fabricar medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dio a conocer en las últimas horas, la prohibición de un medicamento contra la diabetes que no cuenta con autorización ni aval para ser usado por los pacientes.

Según detalla el comunicado del organismo gubernamental, el medicamento no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización. Tampoco fue autorizado " ningún medicamento que contenga como activo farmacológico tirzepatida" , remarcaron.

Se trata de TIRZEC -tirzepatida 5 mg/0.5 ml, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA-, que fue detectado en una farmacia ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.

anmat tirzec

Un medicamento que representa un "peligro en la salud de los pacientes"

Por su parte, desde la empresa Quimfa S.A., que sería su presunto elaborador, no se encuentra habilitado por la ANMAT para importar ni fabricar medicamentos. Su origen es desconocido y representa un riesgo sanitario.

El organismo indicó que al desconocer su legitima procedencia y al no contar con la evaluación de la autoridad sanitaria nacional, el medicamento "deviene en peligro para la salud de los pacientes que se los pudieran administrar cayendo en el supuesto que se trata de un producto seguro".

En tanto, se estableció que cualquier persona, profesional de la salud o institución que detecte este producto puede hacer la denuncia para evitar que otros pacientes lo consuman. Se solicita al personal de salud, a los distribuidores e Instituciones, y a la población en general: Verificar el stock de productos y en caso de contar con unidades de cualquier lote de este producto contactarse con esta Administración Nacional a través del correo electrónico [email protected] o comunicarse con ANMAT Responde, [email protected] 0800-333-1234.

ANMAT prohibió la venta de un falso medicamento contra la diabetes

A mediados de agosto, otro medicamento fue prohibido por el organismo. A través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, se prohibió completamente cualquier dosis, presentación y lote identificado como "Ozempic Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA".

Desde la empresa farmacéutica se señaló que esta medicamento en presentación oral que se presentaba en redes sociales, era fraudulento. Para respaldar su accionar, el director técnico de la empresa entregó a las autoridades una muestra del mismo y afirmó que no existe en el mundo ninguna presentación oral del medicamento, que se comercializa únicamente como solución inyectable.

ozempic trucho La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras una denuncia.

El producto original Ozempic es de venta bajo receta, se comercializa únicamente en formato inyectable y cuenta con un sistema de trazabilidad que permite identificar cada unidad.

Además, la Dirección de Gestión de Información Técnica confirmó que ni Pharma Argentina S.A. ni MD Pharma -nombres que figuraban como fabricantes en las redes sociales- poseen registro de habilitación ante la autoridad sanitaria.

Ozempic bajó su precio tras la llegada de su competidor al mercado

Este medicamento estrella, que se utiliza contra la obesidad y la diabetes, tiene ahora su competencia: "Dutide", de laboratorio Elea. El inyectable, que cuenta con una alta demanda en Argentina, experimentó una baja del 50% en su precio.

Para las dosis de 0,25 mg y 0,50 mg, utilizadas estrictamente para la diabetes, el precio mensual por una inyección semanal baja de 172.950 pesos a 125.685 pesos, una reducción del 27 por ciento. La caja de este medicamento viene con cuatro inyecciones que duran un mes y, a su vez, sigue siendo una reducción de más del 49 por ciento.