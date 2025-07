Un paciente crónico obtiene cobertura total para Ozempic tras fallo judicial en Río Negro

Además de la medicación como paciente cardíaco, con tensión arterial, hace ocho años le diagnosticaron síndrome metabólico-diabetes. En este marco, indicó que le fue recetada Ozempic (semaglutida) y obtuvo buenos resultados y descenso de peso necesario por la patología cardiovascular.

A fines del pasado año, explicó, se detectó una insuficiencia cardíaca, por lo cual debió ser sometido a un nuevo procedimiento y colocación de tres stent. Su cuadro es grave y requiere mayor control y la incorporación de otros medicamentos para lograr bajar de peso.

En su amparo, argumentó que es paciente diabético crónico por lo que se encuentra enmarcado en la Ley Nacional 23.573, a la que adhirió Río Negro por lo cual se garantiza una cobertura total. El hombre requiere cuatro dosis semanales, pero ha enfrentado diversos problemas y teme abandonar el tratamiento por los riesgos que traería aparejado para su salud.

Desde la obra social informaron -a la justicia- que el hombre es beneficiario del plan por la enfermedad de diabetes, pero destacaron “que este plan especial no incluye la droga pretendida por el afiliado (Ozempic) porque es una solución inyectable subcutánea, que no sólo no obedece a un tratamiento oral como prescribe el plan, sino que tampoco es exclusivamente hipoglucemiante, en tanto tiene efectos significativos en el control de la obesidad y síndrome metabólico, y no exclusivamente la disminución directa y exclusiva del azúcar en sangre (glucemia)”.

Por eso rechazaron una cobertura total. “La Ley Provincial determina que la cobertura al 100% se aplica exclusivamente a insulina, material descartable para su aplicación, hipoglucemiantes orales y derivados, y reactivos para autocontrol”. Indicaron que la cobertura para este tipo de casos es del 70%.

Al presentar el informe, el profesional que lo trata destacó que el paciente presenta dos factores de riesgo; la diabetes y el sobrepeso. Por ello enfatizó sobre la necesidad de profundizar en su tratamiento diabético, lo que motivó a incrementar la dosis de Semaglutida a un miligramo, en el mes de mayo y el profesional refirió que el tratamiento "fue interrumpido por falta de cobertura".

Destacó el profesional que "la semaglutida es un medicamento que viene siendo utilizado de modo exitoso para el tratamiento de la diabetes tipo 2”.

Es conocido que Ozempic, cuyo componente activo es la semaglutida, se reveló como una herramienta efectiva en la lucha contra la obesidad, aunque inicialmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2.

Frente a esto, la jueza Agustina Naffa a cargo del Juzgado Civil 1 de Roca, hizo lugar al amparo y ordenó a la obra social provincial que autorice la medicación prescripta por el médico tratante, con cobertura integral al 100% y en forma ininterrumpida.