La magia de "Aguas Calientes": un destino para descubrir en el centro neuquino

Ubicado sobre el arroyo Covunco, es un lugar que ofrece una experiencia única y emocionante para explorar su rica historia, su entorno natural y su cultura ancestral.

“Aguas Calientes” es un lugar que deben conocer los amantes de la naturaleza, la historia y la aventura. Con su impresionante belleza geológica, su rica biodiversidad y su significado cultural, este sitio es un verdadero tesoro del Neuquén .

En el corazón de la provincia del Neuquén, a unos 20 km al noroeste de la ciudad de Zapala, se encuentra un lugar mágico que esconde secretos geológicos y naturales impresionantes. Se trata de “Aguas Calientes”, un cañadón de paredes de basalto que alberga aguas termales naturales y una rica biodiversidad.

La historia de este lugar se remonta millones de años atrás, cuando el arroyo Covunco excavó un valle estrecho y profundo en la roca volcánica. El resultado es un cañadón impresionante con paredes de basalto que se elevan hacia el cielo , formando columnas hexagonales que parecen haber sido talladas por la naturaleza.

Sin embargo, “Aguas Calientes” (traducción en mapudungun del vocablo Covunco) es más que un lugar geológicamente impresionante. También es un sitio de gran valor cultural e histórico. En el lugar, se encuentra una antigua ruca que perteneció a los ancestros de la familia Quinchao, propietaria de un puesto cercano. La ruca ofrece una vista panorámica impresionante del valle y la cordillera, y es un lugar ideal para aprender sobre la historia y la cultura de la región.

“Aguas Calientes” es un cañadón con paredes de basalto de alturas impresionantes y un arroyo que ofrece aguas termales naturales. El trekking es de media a baja dificultad, ya que se puede caminar sobre piedras y senderos sin grandes obstáculos.

La caminata a “Aguas Calientes” es una experiencia imperdible. Con una duración de unas 3/4 horas, el recorrido lleva a través del cañadón, siguiendo el curso del arroyo Covunco. La caminata es de media a baja dificultad, lo que la hace accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas.

Durante el recorrido, se puede disfrutar de la vertiente de agua templada y el salto de agua hermoso, así como de la rica biodiversidad del lugar. La flora y fauna autóctonas son una delicia para los sentidos, y las vistas panorámicas son simplemente maravillosas.

Trekking de bancarios

Un grupo de trabajadores bancarios de la sucursal Zapala del Banco Provincia del Neuquén (BPN) decidió armar un grupo de trekking para fomentar la actividad física y recreativa, y al mismo tiempo, reforzar los vínculos de compañerismo y la armonía laboral. La iniciativa, extra institucional, llevó a los empleados a descubrir -el fin de semana anterior- el impresionante cañadón de paredes de basalto de “Aguas Calientes”.

"La verdad es que fue una experiencia increíble", contó Cristina Arce, una de las empleadas que participó en la caminata. "Cuando llegamos al lugar, no podíamos creer lo que veíamos. Las paredes de piedra eran impactantes y el cañadón era como un mundo aparte. Fue una actividad muy enriquecedora y divertida", añadió complacida.

Para llegar a “Aguas Calientes” es un recorrido de unos 45 minutos desde la ciudad de Zapala, y aunque no hay carteles ni señalizaciones, el lugar es fácil de encontrar a unos 20 km por la ruta 13, camino a Primeros Pinos. "Solo hay que seguir una tranquera y bajar a la derecha siguiendo un sendero", explicó Cristina.

"Es un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandiosidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, es muy relajante y te permite desconectar de la rutina diaria". Cristina Arce, trabajadora del BPN.

Durante la caminata, los empleados pudieron disfrutar de la belleza natural del lugar, con sus paredes de piedra y su vegetación autóctona. "Es un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandiosidad de la naturaleza", dijo la trabajadora del BPN. "Al mismo tiempo, es muy relajante y te permite desconectar de la rutina diaria", añadió.

El grupo de trekking ya está planeando su próxima salida, y se espera que se convierta en una actividad regular para todos los empleados de la sucursal. "Es una excelente oportunidad para conocer nuevos lugares y hacer ejercicio al mismo tiempo. Y lo mejor es que podemos compartirla con nuestros compañeros de trabajo y fortalecer nuestros vínculos como equipo", aseguró Cristina.

La empleada de la sucursal zapalina del banco provincial fue acompañada por el gerente Cristian Juárez, la contadora Claudia Cortez y los agentes bancarios Josefa Dinamarca, Marcelo Sáez y Romina Vargas. “Si bien en esta primera salida fuimos pocos, sé que de aquí en más se van a prender otro par de compañeros a esta iniciativa impulsada por el gerente de nuestra sucursal”, finalizó la mujer.

La explicación geológica

La formación de las columnas de basalto en “Aguas Calientes” es un fenómeno geológico fascinante que ha sido estudiado por expertos en la materia. Según Alberto Garrido, geólogo del Museo Olsacher de Zapala, la disyunción columnar es un proceso que se produce cuando las lavas basálticas se enfrían y se contraen, generando tensiones que producen fracturas en la roca.

"La disyunción columnar se produce por efecto del enfriamiento de las lavas", explicó Garrido. "A medida que la lava se enfría, se producen celdas de enfriamiento que van generando estas columnas. La altura y la disposición de las columnas pueden variar dependiendo de la velocidad de enfriamiento y la composición de la lava".

La disyunción columnar es un fenómeno geológico común en coladas volcánicas de tipo basálticas. En “Aguas Calientes” estas formaciones rocosas hexagonales son particularmente alucinantes debido a su altura y disposición. La explicación del profesional permite entender mejor la formación de este fenómeno natural y apreciar la belleza y complejidad de la geología de la región del centro neuquino.

Turismo de cercanía

“Aguas Calientes” es un lugar ideal para propiciar y fomentar el turismo de cercanía en el centro neuquino. Ubicado en un entorno natural sin igual, este sitio reúne todas las condiciones para ser visitado y conocido por los habitantes y vecinos de la región.

Con su rica historia y majestuosa belleza, es un destino perfecto para aquellos que buscan escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. La proximidad a la ciudad de Zapala y la accesibilidad al lugar lo convierten en un destino ideal para excursiones de un día o fin de semana.

El turismo de cercanía es una meta importante para hacer crecer el turismo en la región y “Aguas Calientes” es un lugar clave para lograrlo, de acuerdo a las precisiones brindadas por el reconocido senderista zapalino Claudio Vázquez. Al visitar este sitio, los turistas pueden disfrutar de la belleza natural, la historia y la cultura de la región, lo que contribuye a la economía local y al desarrollo sostenible de la zona.