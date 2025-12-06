Nuevo escándalo en Chaco: arrestan al abogado del clan Sena por abigeato

El penalista Ricardo Osuna fue detenido nuevamente tras un operativo rural. Lo acusan de tener en su campo vacas denunciadas como robadas.

Efectivos rurales de la provincia de Chaco detuvieron el viernes por la noche al abogado penalista Ricardo Osuna en su domicilio en Resistencia. Osuna es conocido por ser el defensor de uno de los principales imputados en el escándalo judicial más mediático de la provincia: el dirigente social Emerenciano Sena .

El arresto se produjo tras una denuncia por abigeato que contiene quejas de un productor rural local. Según la fiscalía a cargo de la investigación, la acusación sostiene que Osuna habría participado en el robo de ganado vacuno .

En un allanamiento realizado en su propiedad, las autoridades hallaron varios animales que fueron denunciados como pertenecientes a otro productor.

La detención fue ordenada por la jueza de Investigación Rural y Ambiental, y se concretó luego de que las autoridades confirmaran las denuncias presentadas por productores rurales afectados. Osuna quedó detenido en la comisaría 11 de Resistencia.

Los antecedentes de Ricardo Osuna y el vínculo con el clan Sena

No es la primera vez que el abogado es detenido por el mismo motivo. En marzo de 2025 había sido apresado durante una causa por abigeato, cuando se lo vinculó al robo de más de 20 vacas y al uso de una camioneta secuestrada.

Osuna Detenido Chaco - Abogado Clan Sena (3)

Este es un nuevo episodio en una causa que suma graves antecedentes.

Fuentes de la investigación detallaron que el abogado mostró colaboración durante el procedimiento, aunque las pruebas preliminares —incluyendo la identificación del ganado— son contundentes.

El nombre de Osuna ya estaba estrechamente vinculado al escándalo judicial más mediático de Chaco: la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Allí actuó como defensor de la familia Sena, acusada por el crimen.

El delito de abigeato y las consecuencias legales en Chaco

La imputación por abigeato vuelve a colocar su figura en el centro del debate público en Chaco. El hecho reaviva las dudas sobre su conducta y su rol como abogado defensor.

La causa continuará bajo investigación de la fiscalía rural. Si se confirman todas las pruebas —registro de los animales, denuncias y peritajes—, Osuna podría enfrentar cargos penales por robo de ganado.

Osuna Detenido Chaco - Abogado Clan Sena (1)

El abigeato es un delito que en la provincia tiene fuertes penas y afecta directamente a la producción rural y ganadera. Por ahora, el letrado permanece detenido mientras la Justicia evalúa las pruebas.

Este nuevo episodio suma presión mediática y judicial sobre el entorno de los Sena, tras la reciente condena por femicidio que recayó sobre otros integrantes del clan Sena.