Tragedia en Chaco: un camión atropelló y mató a un hombre en la vía pública

El triste suceso ocurrió este miércoles en la intersección de avenida Alvear y Colectora. La víctima tenía 56 años y era oriunda de la capital chaqueña.

Un siniestro vial fatal se registró este miércoles en la provincia de Chaco . La tragedia ocurrió alrededor de las 17.30 en la intersección de avenida Alvear y Colectora Victorio Pereyra en la capital, donde un hombre perdió la vida luego de ser embestido por un camión mientras caminaba por el sector.

El rodado involucrado es un camión Volkswagen Meteoro de color blanco , perteneciente a una empresa de transporte con base en la provincia de Córdoba . Era conducido por un hombre de 56 años, oriundo de Río Ceballos, quien fue demorado y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La víctima del accidente fue identificada como Juan Molina, de 56 años , con domicilio en la capital chaqueña. Según los primeros datos y testimonios recogidos en el lugar, el peatón se desplazaba a pie cuando fue impactado por un vehículo de gran porte , lo que provocó su fallecimiento inmediato.

Tras el hecho, efectivos policiales, peritos y personal de emergencias montaron un operativo para preservar la escena y avanzar con las tareas que permitan reconstruir la mecánica del accidente. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 11° Metropolitana de la Policía del Chaco.

muerte en chaco dos_16x9

A pesar de la rápida llegada de los equipos de asistencia, los profesionales confirmaron que el peatón ya no presentaba signos vitales. Luego, el cuerpo fue retirado por el servicio tanatológico para continuar con los procedimientos legales.

Disturbios tras la tragedia

Luego de la tragedia, familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar. En medio del dolor y la conmoción, se enfrentaron a las fuerzas policiales.

En un video publicado por el sitio Noticiero9oficial se puede apreciar a un hombre, que sería el hijo de la víctima, que pide poder ver a su padre. “Es mi papá”, se escucha gritar al muchacho visiblemente conmocionado.

La Justicia avanzará ahora con las pericias para determinar cómo ocurrió el choque y si existieron responsabilidades en este lamentable episodio que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad vial.

un hombre murió atropellado por un camion en cordoba Gentileza: Noticiero9oficial

Tragedia: Iba en bicicleta a cumplir una promesa y lo mataron en el camino

Otro conmocionante hecho ocurrió a la altura del barrio 22 Viviendas, en la localidad de Las Tapias, Córdoba, cuando un hombre que pedaleaba 50 kilómetros para pedir por la salud de su madre, murió atropellado en el camino. Según se conoció, el conductor del auto escapó del lugar luego del accidente, pero horas más tarde fue encontrado y puesto a disposición de la Justicia.

Matías Prinotti tenía 40 años, era vecino de Villa Dolores y muy conocido en la zona por su pasión por el ciclismo desde hace años. Todo ocurrió cuando un Volkswagen Gol Trend lo embistió en plena ruta y escapó. El impacto fue fatal y el ciclista murió en el acto; no pudieron hacer nada para salvarlo.

Las autoridades comenzaron una investigación para dar con el paradero del autor del homicidio, cuyo vehículo fue identificado y el conductor demorado, por haber escapado sin asistir a la víctima.