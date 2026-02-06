Tragedia: volvían de Bariloche, chocaron contra un camión y murió un nene de 12 años

Debido al brutal impacto, una nena de 2 años se encuentra internada en estado crítico.

Unos días de vacaciones soñados en la cordillera terminaron en un trágico accidente sobre la ruta, cuando una familia chocó contra un camión de gran porte y un nene falleció , mientras que hay otras personas heridas, una de ellas de gravedad.

Fuentes policiales confirmaron que una familia de Berazategui regresaba de la localidad de Bariloche, en Río Negro, cuando chocó de frente contra un camión en la Ruta Provincial N° 60, en cercanías de la localidad bonaerense de Carhué.

Medios locales indicaron que el choque se produjo a la altura del kilómetro 569 , en el tramo que conecta Carhué con Guaminí. Allí, un camión Mercedes Benz con remolque y un Peugeot 308 en el que viajaban cinco integrantes de una misma familia impactaron en plena ruta.

El transporte de carga se desplazaba desde la provincia de Buenos Aires hacia Río Negro y era conducido por un hombre de 46 años. Mientras que en el automóvil viajaba una mujer de 31 años, quien iba al volante. La acompañaban su pareja y padre de los menores, de 40 años, un joven de 19 y dos menores más.

ruta 60

El brutal accidente dejó como saldo la muerte de un niño de 12 años, y su hermana de 2 años se encuentra internada luchando por su vida, en estado crítico. El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles y generó una fuerte conmoción en la región.

Se conoció que la familia regresaba a la localidad de Berazategui- de donde son oriundos- luego de haber pasado unos días en Bariloche, según informaron medios locales.

El impacto frontal fue de gran magnitud, por lo que tuvieron que intervenir tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carhué, efectivos policiales y personal de emergencias médicas, además de ambulancias del Hospital San Martín de esa ciudad.

Falleció un nene de 12 años tras el violento choque

Producto del brutal impacto, Bautista Alegre, el niño de 12 años que viajaba junto a su familia en el automóvil, fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde falleció poco después de ingresar.

Su hermana, Hanna Olivia Alegre, de apenas dos años, fue derivada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

nene muerto bariloche

Asimismo, se conoció que la conductora del auto y madre de los menores, sufrió una fractura en una pierna, mientras que el hombre de 40 años resultó con lesiones de menor consideración.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena y entre los elementos analizados se encuentran las condiciones climáticas, ya que en la zona se registraban lluvias, el estado de la calzada y la posibilidad de que se haya producido una maniobra de sobrepaso fallida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas.

Medios locales indicaron que vecinos, familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para colaborar con los padres de los menores y afrontar los gastos derivados del accidente. La ayuda se canaliza a través del alias “imp.bauhan”.