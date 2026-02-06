Alerta por tormentas, hasta 70 mm de lluvia y fuertes vientos

El SMN advirtió que podría registrarse la caída de granizo y lluvias abundantes durante este viernes.

La semana con gran inestabilidad en algunas zonas del país, donde rige una alerta por un fuerte fenómeno climático, pero además se advierte sobre el aumento de la temperatura para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta de nivel amarillo que regirá este viernes 6 de febrero. Y se advirtió por fenómenos intensos que podrían incluir granizo, fuertes ráfagas y lluvias abundantes.

Según precisó el organismo, se esperan tormentas aisladas , pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm. Los mayores acumulados se esperan en las provincias de Tucumán y Salta.

Las zonas alcanzadas por la alerta este viernes serán las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán.

¿A qué hora rige la alerta en cada provincia?

Mañana : Salta.

: Salta. Tarde : Jujuy, Salta, Tucumán.

: Jujuy, Salta, Tucumán. Noche: Jujuy, Salta, Tucumán.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante esta jornada y evitar cualquier tipo de inconveniente ante la presencia de fuertes tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Día por día, qué dice el pronóstico para Neuquén durante el fin de semana

El fin de semana en Neuquén estará marcado por un aumento de la temperatura que llegará a los 36°C, con cielo despejado y viento moderado.

-Viernes 6 de febrero

Para este viernes se prevé una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente despejado, ambiente cálido y viento moderado del oeste.

En el inicio de los shows de la tarde, la máxima alcanzará valores cercanos a los 30 °C, con vientos de entre 15 y 20 km/h, y ráfagas aisladas. Con el correr de la noche, el viento perderá intensidad y la temperatura se ubicará debajo de los 15 °C.

-Sábado 7 de febrero

El sábado el mercurio vuelve a subir, pero a valores agradables. Se anticipa una jornada cálida, con nubosidad variable, con inestabilidad por la tarde y probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones hacia la noche.

Durante la tarde, la temperatura máxima se ubicará entre 28 y 30 °C, mientras que el viento soplará entre 20 y 25 km/h, con algunas ráfagas más intensas. Hacia la noche, se espera una disminución del viento y un descenso térmico progresivo, con registros cercanos a los 16 °C en las últimas horas del día. Según la AIC,

-Domingo 8 de febrero

En horas de la tarde del domingo la temperatura máxima rondará los 36 º, con ráfagas de entre 50 y 67 km/h. Con el avance de la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, vientos en calma y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 15 °C.