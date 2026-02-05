Alerta por fuertes tormentas con granizo, lluvias y vientos de 80 km/h

Los primeros días de febrero siguen marcados por una gran inestabilidad climática en el país, donde se advierte sobre la presencia de fuertes fenómenos que impactarán en distintas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla en las últimas horas, donde se indica la presencia de tormentas en 10 provincias para este jueves 5 de febrero.

El fenómeno afectará a distintas provincias en diferentes momentos del día, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales.

Alerta por fuertes tormentas: a qué zonas afectará

El organismo nacional confirmó que rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posibilidad de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", detalló el SMN.

Asimismo, confirmó que esta alerta alcanzará a algunas zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires para este jueves 5 de febrero.

mapa_alertas (7)

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

Mañana : Córdoba (sur), San Luis (este), Santa Fe, Buenos Aires.

: Córdoba (sur), San Luis (este), Santa Fe, Buenos Aires. Tarde : -

: - Noche: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba (norte), San Luis (norte).

En este contexto, se brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la vigencia de la alerta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Sigue la ola de calor extremo

El calor agobiante no da tregua y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Según precisaron, se mantiene el alerta en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Misiones.

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

mapa_temp_extremas (7)

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud: