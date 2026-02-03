Lluvias de hasta 50 mm y vientos de 90 km/h: alerta por tormenta y temperaturas extremas

Rige una alerta de nivel rojo para algunas zonas donde impactará la ola de calor. Pero además se esperan granizos y tormenta eléctrica.

Rigen dos alertas de nivel amarillo y rojo que afectarán a la mitad del país.

La inestabilidad climática s igue siendo una constante también en el mes de febrero, donde además de las altas temperaturas que no dan tregua en muchas regiones, se advierte sobre la presencia de intensas tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este martes 3 de febrero, acompañado de otra advertencia que alcanza nivel rojo por ola de calor y que afectarán a la mitad del país.

El organismo nacional indicó que una de las alertas indica la presencia de tormentas fuertes a severas que podrían registrarse entre la noche y la madrugada, con riesgo de granizo y ráfagas de viento en sectores de Mendoza y San Luis.

Las mismas podrán estar acompañadas con precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h. Y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Las tormentas afectarán durante esta jornada las provincias de Mendoza y San Luis.

mapa_alertas (6)

Recomendaciones del SMN:

Debido a este contexto, el organismo brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado

Alerta roja por temperaturas extremas

Por otro lado, el SMN se mantiene vigente una alerta por temperaturas extremas por calor especialmente en el centro y el noroeste del país.

Según se precisó, el norte y centro de La Pampa como la zona más afectada por el calor extremo; gran parte de Neuquén y el norte de Río Negro, donde los registros alcanzaron el máximo en la escala de advertencia.

De acuerdo con el mapa las zonas bajo alerta roja comprenden localidades como 25 de Mayo, Añelo, Rincón de los Sauces y alrededores, donde la persistencia del calor representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol, hidratarse y prestar atención a los síntomas de golpe de calor.

También rigen alertas amarillas por el mismo fenómeno en sectores del norte y sur de Buenos Aires, Santa Fe en su totalidad, norte de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

mapa_temp_extremas (6)

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante la vigencia de la alerta, las autoridades recomiendan a la población de las zonas afectadas por calor extremo permanecer informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles complicaciones.