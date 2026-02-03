Violento asalto: golpearon a un hombre tras robarle el auto y las llaves de la casa a su esposa

Tres delincuentes interceptaron a la mujer mientras caminaba, usaron sus llaves para entrar a su casa y atacaron a su esposo. Un sospechoso fue detenido.

Un asalto de extrema violencia sacudió a vecinos de Colegiales , luego de que una mujer fuera despojada de sus pertenencias mientras hacía actividad física y los delincuentes utilizaran lo robado para irrumpir en su vivienda y atacar a su esposo.

Todo comenzó este martes por la mañana cuando la víctima caminaba por la zona de parques de Palermo y fue interceptada por tres hombres . En pocos segundos, la amenazaron y le exigieron las llaves de su auto, que se encontraba estacionado en las inmediaciones. Tras apoderarse del vehículo, se dieron a la fuga sin levantar sospechas inmediatas.

Dentro del rodado, un Volkswagen Up, la mujer guardaba también las llaves de su departamento. Con ese acceso, los ladrones se dirigieron hasta el domicilio familiar, situado en Enrique Martínez al 200, en Colegiales, y lograron ingresar sin necesidad de violentar puertas ni cerraduras.

En el interior del departamento se encontraba el esposo de la víctima, un hombre de 64 años identificado como E.B. Los asaltantes lo redujeron mediante golpes y amenazas, exigiéndole dinero y objetos de valor. En medio de la agresión, lo sacaron por la fuerza hasta la vereda, donde continuaron intimidándolo.

Robo asalto Colegiales (1)

La clave del rescate, un llamado a emergencias

La escena fue advertida por el hijo del matrimonio, quien al percatarse de lo que ocurría se comunicó de inmediato con el sistema de emergencias. El llamado permitió una rápida intervención policial que resultó clave para frenar el escape de la banda.

Efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y sorprendieron a los delincuentes mientras intentaban huir. En ese operativo fue detenido uno de los sospechosos, identificado como A.E.G., de 30 años. Los otros dos lograron escapar: uno de ellos se llevó el auto robado y el tercero se desplazaba en un segundo vehículo que cumplía la función de apoyo.

Horas más tarde, personal de la Comisaría Vecinal 14 B halló abandonado ese segundo automóvil en Gorriti al 6000, en Palermo. Se trataba de un Fiat Mobi, que según los investigadores habría sido utilizado por la banda para cometer distintos robos en la ciudad.

Colegiales - le robaron el auto, se llevaron las llaves de su casa y golpearon a su marido para entrar al domicilio

Cómo sigue la investigación

Al requisar el vehículo, los policías encontraron elementos que reforzaron la hipótesis delictiva: dos inhibidores de señal, una suma de 39.200 pesos, dos billetes de un dólar y otro de cincuenta pesos mexicanos. Además, se secuestró un teléfono celular marca Motorola, un DNI perteneciente a la mujer asaltada, un morral negro y tres fundas transparentes para celulares. Todo el material quedó bajo custodia judicial.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 16, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, quien ordenó diversas medidas para avanzar en la identificación de los prófugos y esclarecer si el grupo está vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona.

Mientras tanto, el detenido permanece a disposición de la Justicia y los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad y las pruebas secuestradas para dar con el paradero de los dos delincuentes que aún siguen prófugos.