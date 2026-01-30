Dramático video: lo asaltaron cuando iba con su nieta de 3 años y se llevaron la camioneta

Tres delincuentes armados lo sorprendieron a plena luz del día. En medio de la desesperación, el hombre rogaba para poder sacar a la nena.

"Quedate quieto y dame las llaves de la camioneta", le dijo uno de los ladrones cuando lo abordaron y lo encañonaron.

Un abuelo vivió un momento de terror con su nieta de 3 años en Villa Sarmiento cuando se encontraban a bordo de su camioneta, y fueron asaltados violentamente por tres delincuentes que los obligaron a descender para llevarse el vehículo.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 18:45 horas del jueves y quedó registrado por la cámara de vigilancia que un vecino instaló en la intersección de Toscano y Ricardo Gutiérrez.

Fuentes policiales revelaron que el hombre acababa de estacionar su vehículo particular, y fue sorprendido por tres delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego cuando terminaba de estacionar, mientras tanto intentaba sacar a la pequeña nieta de los asientos traseros del rodado.

“El abuelo, todo contento, llevaba a su nieta de 3 años feliz a un cumpleaños en Villa Sarmiento y, mientras la acomodaba en la camioneta, aparecieron los delincuentes que vieron la ocasión en Toscano y Ricardo Gutiérrez, de Villa Sarmiento, y fueron corriendo a donde estaba el abuelo, desprevenido, y lo apuntaron”, detalló el periodista Luis Otero, mientras se veían las imágenes de la cámara de seguridad que captó el hecho.

En el inicio del video se observa cómo pasa un auto rojo con cuatro ocupantes, luego giró a la derecha y se detuvo a los pocos metros. De inmediato tres hombres abandonaron el rodado y cruzaron la calle para llegar con paso rápido a la SUV que habían marcado y permanecía estacionada en la esquina.

"Quedate quieto y dame las llaves de la camioneta", le dijo uno de los ladrones cuando lo abordaron y lo encañonaron junto al rodado, indicaron medios locales.

Y detalló que a partir de ahí "la chiquita que estaba en la silla no la podía sacar, estaba desesperado mientras los delincuentes le estaban apuntando. Fueron segundos nada más de este episodio de terror mientras la gente pasaba caminando mirando los celulares como si nada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Una miró de costado y dijo ‘voy para el otro lado’ porque lo había tomado en la misma dirección. Así fue este robo violento contra este hombre que estaba con su nieta de 3 años y la estaba llevando a un cumpleaños”, agregó.

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad del lugar, se puede observar cómo el hombre agarró a la nena como pudo. Hasta el momento la camioneta no fue recuperada y la identidad de los delincuentes es desconocida.

Los delincuentes, a punta de pistola le quitaron las pertenencias, luego le permitieron bajar a la pequeña niña que tenía ajustado el cinturón de seguridad.

Sin dejar de apurarlo e intentando no llamar la atención de los los peatones y automovilistas que pasaban por el cruce, esperaron a que libere a la menor y se dieron a la fuga en dirección a Ramos Mejía. Por buena fortuna el hombre y la nena no fueron agredidos físicamente.