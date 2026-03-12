Escándalo en la Justicia de Chubut: se viralizó un video que muestra una supuesta coima de $12 millones

La acusación anónima involucra a una fiscal, un abogado y funcionarios. El procurador general se autodenunció en Trelew para que investiguen el hecho.

Un video anónimo mostró el presunto pago de una coima a una fiscal de Chubut.

La difusión en redes sociales de un video anónimo que muestra el supuesto pago de una coima de 12 millones de pesos generó un escándalo en la Justicia de Chubut y una denuncia del procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, para que se investigue el hecho.

El video involucra a la fiscal general Julieta Gamarra, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, a quien muestra pero no en la filmación del presunto ilícito sino en una evidente edición.

Gamarra sí es mencionada en la conversación entre un abogado -que según las imágenes y el audio actuaría por cuenta de ella- y una mujer a quien le piden 12 millones de pesos. Quien la nombra es la mujer que entrega el dinero y que, además, parece decir su apellido con toda intención -”doce millones pidió la Gamarra, ¿no?”, dice claramente-.

El video finaliza con la leyenda “algo huele mal en la Justicia de Chubut”.

La denuncia del procurador de Chubut

Tras la viralización, el procurador Jorge Miquelarena presentó una denuncia en la Fiscalía de Trelew, ante el fiscal general Omar Rodríguez para que se investigue «a todos los involucrados».

El nombre de Miquelarena también aparece en el video, en una serie de graphs que señalan que es tío de la pareja de la fiscal acusada.

Según se informó de manera oficial, el procurador presentó la denuncia amparándose en el artículo 68 de la Constitución provincial de Chubut, que establece que todo funcionario público que se encuentre bajo sospecha de haber participado en un hecho delictivo debe presentarse ante la Justicia para ser investigado.

A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes “para analizar el video difundido y establecer las circunstancias del hecho, siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación vigente”, se informó.

El procedimiento buscará determinar la autenticidad del material, el contexto en el que fue registrado y la posible existencia de responsabilidades penales, en caso de que se confirme la comisión de algún delito.

"Quédense tranquilas, va a quedar en un año"

Lo que se ve en las imágenes difundidas durante todo este miércoles es a una mujer que le entrega a un hombre, aparentemente, fajos de billetes, que saca de un pequeño bolso y él guarda en una bolsa de residuos negra.

Según la denuncia anónima, el receptor del dinero sería el abogado Martín Castro -identificado también en la denuncia de Miquelarena-, quien habría participado de la maniobra por cuenta y orden de la fiscal, y el pago habría tenido como objetivo que Gamarra pidiera una condena corta para un detenido que estaba por ser juzgado por un hecho policial.

Finalmente se muestran recortes de artículos periodísticos que hablan de un hombre que recibió una condena de un año de prisión en un juicio abreviado, acordada con Martín Castro, defensor del reo.

Precisamente, ese plazo de prisión efectiva es el que se menciona en la filmación. "Quedate tranquila que va a cumplir", dice el hombre que recibe los billetes, en referencia a la fiscal. E insiste: "Quédense tranquilas que va a quedar en un año".