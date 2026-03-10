Chubut después de la catástrofe: construyen nuevas casas para familias que perdieron todo en los incendios

Avanzan las obras en la Comarca Andina. El intendente de Epuyén dijo que esperan tener terminadas 57 viviendas en mayo.

Tras los graves incendios forestales que afectaron a la provincia de Chubut y quemaron una superficie récord de bosques y áreas naturales, comenzó la etapa de reconstrucción en zonas urbanas de la Comarca Andina que también tuvieron sectores arrasados por el fuego.

Desde la administración provincial encabezada por Ignacio Torres informaron que este fin de semana se realizará la primera entrega de viviendas para los damnificados por la catástrofe ambiental.

El plan de reconstrucción avanza en Epuyén y El Hoyo y, según la información que dio el gobierno de Chubut , ya hay tres nuevas casas terminadas, de un proyecto que suma 70 viviendas en total entre esas dos localidades.

Las obras en dos localidades de Chubut

En Epuyén, indicó la provincia, se construyen 57 casas. Las obras, con un costo total de $2.736 millones, incluyen la provisión de servicios de agua, electricidad y gas.

Las obras son financiadas por la provincia y ejecutadas a partir de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Chubut y la Cooperativa de Servicios de El Hoyo (Costelho), que quedó a cargo de las construcciones con una dotación de unos 70 obreros.

José Contreras, intendente de Epuyén, afirmó que los trabajos avanzan a buen ritmo y la expectativa oficial apunta a finalizar las viviendas alrededor de mayo.

Incendio Epuyen Epuyén fue una de las localidades de Chubut más afectadas por incendios.

Hasta el momento se realizaron trabajos de movimiento de suelo, nivelación y relleno en 32 casas, además de la colocación de losas y pilotes en 30 unidades. También se levantaron 22 estructuras y se instalaron paneles en 43 viviendas.

Al mismo tiempo, hay otras 13 viviendas en construcción en El Hoyo, con una inversión provincial de $596.284.065 y la empresa Vastek a cargo de los trabajos.

Las viviendas, con una superficie de 40 metros cuadrados, tendrán dos habitaciones, cocina, comedor y living, y tendrán el equipamiento básico de cocina, calefactor, termotanque y tanque de agua. Contarán con aislación térmica y acústica y sistemas retardantes de fuego en paredes y techos

Además de las tres casas que ya están finalizadas, esta semana se prevé completar otras seis.

Un pedido: que investiguen

El intendente de Epuyén recordó que la respuesta de la comunidad comenzó apenas días después de que el fuego alcanzara la localidad.

“A la semana que nos llegó el incendio y se vieron las primeras viviendas afectadas tuvimos una reunión para ver qué alternativas íbamos a implementar para ayudar a los damnificados”, le dijo Contreras a la radio local La 17.

También se refirió a la seguidilla de incendios que dificultó aún más los planes de recuperación, ya que Epuyén había sufrido por el fuego en 2025, antes de los graves episodios de enero último.

“No terminamos de cerrar la herida del incendio del año pasado y antes de cumplir un año ya fuimos afectados por otro incendio más”, dijo el jefe comunal.

Contreras enfatizó la necesidad de la Justicia avance en la investigación de los incendios y determine responsabilidades en caso de que se compruebe la participación humana. “Si la mano del hombre está involucrada en este incendio, que pague las consecuencias”, pidió.