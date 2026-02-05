El drama de dos veranos seguidos con incendios en Epuyén: "No quedó una montaña con verde natural"

El intendente del pueblo de Chubut informó que arranca la reconstrucción de las 37 casas afectadas este año. Desde 2025 se perdieron más de 100.

Epuyén es una de las localidades de Chubut más afectadas por incendios en el último tiempo.

El intendente de Epuyén , José Contreras , describió el panorama desolador que atraviesa la localidad cordillerana de Chubut luego de sufrir incendios forestales en verano. "Pasaron dos días desde la última lluvia y estamos más aliviados. Pero tuvimos casi un mes en vilo con los incendios por segundo año consecutivo", sintetizó.

Las precipitaciones del último martes no fueron suficientes, pero según evaluó, mejoraron las condiciones para que los brigadistas continúen luchando contra las llamas en los focos más próximos a la localidad, que en noviembre ya había tenido otro episodio.

"La lluvia sirvió para que trabajen más cómodos, con medios aéreos y manuales, y vecinos voluntarios colaboraron desde el primer día", destacó el jefe comunal en una entrevista con Radio Jornada.

El drama de las casas alcanzadas por el fuego

La dimensión de las pérdidas habitacionales por este drama que se empieza a hacer crónico en la comarca andina alcanza cifras alarmantes. "Este año hubo 37 viviendas afectadas. Contando el año pasado, son más de 100 solo en Epuyén. Es tristísimo, no se lo deseo a nadie, pero estamos firmes para salir adelante", afirmó Contreras.

El intendente confirmó que la reconstrucción de esas casas perdidas este verano ya está en marcha.

Controlaron el incendio en Epuyén, Chubut El intendente de Epuyén contó que, tras las últimas lluvias, los brigadistas "trabajan más tranquilos" (foto de archivo).

"Las 37 viviendas de este año van a ser construidas", aseguró, y estimó que "el tiempo sería más o menos de tres meses, según las constructoras".

Las nuevas construcciones se levantarán en los mismos sitios donde estaban las originales. "Esta experiencia tiene que servir para la prevención: es el propietario el que tiene que hacer la limpieza de su propio terreno", subrayó.

“Sólo queda el pueblo”

En cuanto al daño ambiental que dejan los incendios, ´para Contreras el panorama es devastador. "No estamos cubiertos de humo, pero lo poco que nos quedaba del paisaje se quemó en el incendio. No quedó una montaña con verde natural", lamentó el intendente.

Contreras, quien nació y se crió en Epuyén, expresó con dolor la transformación del entorno. "Si comparás una foto de otra época con una de ahora, solo queda el pueblo. Yo hacía trekking; hoy esas montañas no existen, son árboles quemados y cenizas. El panorama es negro, desolador. Fueron dos catástrofes inmensas en dos años seguidos", describió.

Incendios en Epuyén - Chubut Epuyén, amenazado por las llamas en Chubut (archivo).

La crisis económica que se genera con el desastre natural también golpea al municipio. "Se pierde recaudación, pero compensamos con la venta de madera", explicó Contreras, mientras las tareas de recuperación de la infraestructura básica continúan sin pausa.

"Los servicios se van restableciendo de a poco. Se está trabajando día y noche, hay que hacer todo nuevo", indicó el intendente sobre el estado de los servicios públicos en la localidad.

En cuanto a la infraestructura educativa, Contreras aportó un dato positivo. "Ninguna escuela se vio afectada. Por suerte, el fuego no alcanzó los edificios", señaló.

El origen de los incendios y dos temporadas perdidas

El origen de los incendios aún no está determinado. "El fiscal dijo estar más avanzado sobre los acelerantes; esperemos que se encuentren los responsables", sostuvo el jefe comunal.

Los fuegos no solo afectaron a Epuyén sino también a otras localidades de la comarca andina como El Hoyo, El Maitén y Cholila, que por estas horas sigue amenazada por los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces..

Contreras hizo un llamado a la solidaridad de los chubutenses para ayudar a la localidad tras dos temporadas turísticas perdidas. "Necesitamos ponernos de pie y el acompañamiento de todos los chubutenses. Nos serviría mucho que nos vengan a visitar, que no nos dejen solos. Tenemos expectativas con el fin de semana largo", concluyó.