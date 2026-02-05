Shell suma 250 mil dólares para las Becas Gregorio Álvarez

El lunes, el programa educativo iniciará la inscripción de aspirantes para 2026.
El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves un acuerdo mediante el cual Shell Argentina SA, a través del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), realizará un aporte de 250 mil dólares al plan provincial de Becas Gregorio Álvarez.
Del acto de firma participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez; el presidente de Shell Argentina SA, Germán Burmeister; la gerenta de Relaciones Corporativas de esa firma, Verónica Staniscia; el director de Relaciones Institucionales y Administración del IAPG, Martín Kaindl y el gerente de la Seccional Comahue de esa entidad, Raúl Vila.
IAPG se comprometió a divulgar entre sus empresas socias el programa educativo neuquino y la empresa Shell Argentina SA decidió patrocinar el “Programa Educativo IAPG”, con el fin de que el Instituto pueda realizar un aporte monetario al plan de becas en el marco legal y regulatorio establecido por el gobierno provincial.
El Plan Provincial Redistribuir Oportunidades fue creado por la Ley 3418, con el objeto de promover oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnica, profesional y capacitación laboral para neuquinos de entre 4 y 35 años.
Abre la inscripción
De acuerdo con el cronograma pautado por la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, el lunes 9 de febrero iniciará la inscripción de aspirantes de los niveles educativos Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, para las Becas Gregorio Álvarez. El registro estará abierto hasta el 20 de febrero y recibe solicitudes de niñas, niños y jóvenes de toda la provincia que no hayan tenido este beneficio anteriormente.
En cuanto a la reinscripción para quienes contaron con la beca en 2024/2025 y no realizaron el trámite en diciembre de 2025, desde el área informaron que se estableció un período extraordinario que va del lunes 23 al lunes 27 de febrero para que realicen o completen la solicitud. Aclararon no obstante que esta instancia es excepcional y que se realizará por única vez.
En cuanto a las solicitudes 2026, recordaron que las condiciones para acceder al beneficio incluyen ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos los últimos 5 años de residencia en la provincia, y tener hasta 35 años. En relación con los ingresos económicos, el monto mensual del hogar debe ser igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025; y en el caso de convivir con más de tres miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6,5 veces dicho parámetro.
Te puede interesar...
Leé más
Secretos de la Fiesta de la Confluencia 2026: dónde es la zona gratuita más cerca del escenario
Clínicas de Neuquén y Río Negro advierten por una deuda millonaria con PAMI: corre riesgo la atención médica
-
TAGS
- shell
- becas
- inscripción
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario