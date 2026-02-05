Shell suma 250 mil dólares para las Becas Gregorio Álvarez

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves un acuerdo mediante el cual Shell Argentina SA, a través del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), realizará un aporte de 250 mil dólares al plan provincial de Becas Gregorio Álvarez.

Del acto de firma participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez ; el presidente de Shell Argentina SA, Germán Burmeister ; la gerenta de Relaciones Corporativas de esa firma, Verónica Staniscia; el director de Relaciones Institucionales y Administración del IAPG, Martín Kaindl y el gerente de la Seccional Comahue de esa entidad, Raúl Vila.

IAPG se comprometió a divulgar entre sus empresas socias el programa educativo neuquino y la empresa Shell Argentina SA decidió patrocinar el “Programa Educativo IAPG”, con el fin de que el Instituto pueda realizar un aporte monetario al plan de becas en el marco legal y regulatorio establecido por el gobierno provincial.

El Plan Provincial Redistribuir Oportunidades fue creado por la Ley 3418, con el objeto de promover oportunidades de permanencia, egreso y reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnica, profesional y capacitación laboral para neuquinos de entre 4 y 35 años.

becas

Abre la inscripción

De acuerdo con el cronograma pautado por la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, el lunes 9 de febrero iniciará la inscripción de aspirantes de los niveles educativos Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, para las Becas Gregorio Álvarez. El registro estará abierto hasta el 20 de febrero y recibe solicitudes de niñas, niños y jóvenes de toda la provincia que no hayan tenido este beneficio anteriormente.

En cuanto a la reinscripción para quienes contaron con la beca en 2024/2025 y no realizaron el trámite en diciembre de 2025, desde el área informaron que se estableció un período extraordinario que va del lunes 23 al lunes 27 de febrero para que realicen o completen la solicitud. Aclararon no obstante que esta instancia es excepcional y que se realizará por única vez.

En cuanto a las solicitudes 2026, recordaron que las condiciones para acceder al beneficio incluyen ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos los últimos 5 años de residencia en la provincia, y tener hasta 35 años. En relación con los ingresos económicos, el monto mensual del hogar debe ser igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025; y en el caso de convivir con más de tres miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6,5 veces dicho parámetro.