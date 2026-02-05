Sorpresa en el aeropuerto: quiso pasar un bolso con tusi, LSD y cocaína, lo descubrieron y fue condenado en menos de 24 horas

El condenado por tenencia de droga fue identificado como Manuel Alejandro Federico Chiesa. El sorpresivo hallazgo ocurrió en San Martín de los Andes.

Un hombre oriundo de Buenos Aires fue condenado por la Justicia neuquina en tiempo récord tras ser descubierto con un bolso lleno de droga . El sorpresivo hallazgo y su posterior detención tuvieron lugar en el aeropuerto de San Martín de los Andes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que logró, en menos de 24 horas, la condena de una persona a la que le encontraron éxtasis, Tusi, LSD y cocaína en un bolso que fue controlado en el aeropuerto Aviador Carlos Campos , también conocido como Aeropuerto Chapelco, de San Martín de los Andes.

La condena se determinó el miércoles, en menos de 24 horas, durante una audiencia realizada al mediodía y en la que el asistente letrado del MPF, Federico Sura, presentó los términos de un acuerdo pleno que fue avalado por una jueza de garantías Bibiana Ojeda.

La teoría del caso que acreditó el MPF establece que el pasado martes 3 de febrero, alrededor de las 14:30 horas, el imputado tenía en su poder, dentro de un bolso despachado en bodega para un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las siguientes sustancias: 44 tubos de plástico conteniendo MDMA (por un peso total de 43,91 gramos); dos tubos de plástico con Tusi (por un total de 3,94 gramos); 14 pastillas y media de éxtasis (por un total de 11,61 gramos); dos bolsas Ziploc con LSD (por un total de 1,63 gramos); tres tubos de plástico pequeños con cocaína (por un total de 3,90 gramos).

El hallazgo se produjo cuando el bolso, al pasar por el control de escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto Aviador Carlos Campos, mostró formas extrañas en su interior, lo que motivó la convocatoria del acusado, la apertura del equipaje y el posterior secuestro de la droga.

Los detalles del acuerdo

Por todo esto y tras presentarle un acuerdo al imputado y su defensa, fue que se condenó al imputado, identificado como Manuel Alejandro Federico Chiesa, como autor del delito de tenencia simple de estupefacientes a la pena de 3 años de prisión condicional.

Esto implica que Chiesa cumplirá su condena en libertad, mientras cumpla las siguientes pautas de conducta: mantener su domicilio y no mudarlo sin dar aviso previo, no cometer nuevos delitos, someterse al control del Patronato de Liberados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y abstenerse de consumir sustancias estupefacientes.

Por último, se le dictó la prohibición de volver a ingresar a la provincia de Neuquén y se le dieron tres días para retirarse del territorio neuquino.

Como parte de la pena, también se le decomisaron USD 5.500 que Chiesa tenía en su poder, los que serán destinados al fondo establecido por la Ley 3488.

Gendarmería Nacional interceptó a dos dealers

Días atrás, dos presuntos dealers fueron interceptados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control de rutina en la Ruta Nacional 22 y quedaron detenidos luego de que se hallaron 32 envoltorios con drogas. También fue hallada una pistola calibre nueve milímetros.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 68 “Comahue”, en jurisdicción de la localidad neuquina de Senillosa. Como parte de un procedimiento de rutina, se detuvo la marcha de un Fiat Palio que estaba ocupado por una pareja. En esas circunstancias, luego de la identificación de las dos personas y el relevamiento de la documentación del vehículo, se avanzó con un escaneo electrónico, que permitió comprobar que ocultaban un arma de fuego.

droga Ruta 22 Además de envoltorios con cocaína y marihuana, los sospechosos ocultaban una pistola calibre nueve milímetros. Gentileza Gendarmería

El hombre mostró el interior de una mochila, donde se encontraba la pistola, marca Bersa, y que tenía un cargador con diez proyectiles. Asimismo, destacó que no contaba con la documentación respectiva.

En tanto, la mujer, accedió a exhibir su cartera, donde llevaba envoltorios con cocaína y marihuana.