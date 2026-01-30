In fraganti: atraparon a un hombre que quería ingresar drogas al penal de la manera más insólita

Ocurrió el miércoles por la tarde en la U22. Se le inició una causa al visitante que intentó pasar la droga a la unidad.

Las visitas de los presos siguen usando su imaginación para hacer entrar drogas a las cárceles neuquinas , pero la Policía volvió a frustrar un intento, esta vez en Cutral Co. Un hombre intentó pasarle estupefacientes a un interno de la U22 dentro de una bolsa de chipá.

Según informó la Policía, todo inició la tarde del miércoles, cuando una persona se presentó en el penal con el fin de entregar alimentos y pertenencias a un interno. Puntualmente se trataba de elementos de panadería, como bizcochos y chipá.

Al realizar el correspondiente control de los elementos, el personal policial detectó envoltorios de nylon transparente ocultos en el interior de los chipá, los cuales contenían una sustancia sólida sospechosa.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Cutral Co, cuyos efectivos se hicieron presentes en la unidad para llevar adelante las diligencias de rigor. Tras realizar el test orientativo correspondiente, se determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína, con un pesaje aproximado de 2,7 gramos.

chipa droga (1)

Finalizado el procedimiento, se procedió a labrar las actuaciones judiciales correspondientes; se notificó al visitante de su imputación a una causa por infracción a la ley de Estupefacientes 23.737 y se le otorgó la liebrtad supeditada.

De esta manera, los controles de rutina y al estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad probaron nuevamente su importancia y eficacia.

Hallaron un envoltorio con cocaína dentro de un yogur

En medio de lo que parecía ser un día más en la U16 del oeste neuquino, la Policía terminó imputando a una visitante de una presa de la unidad, quien intentó pasarle droga dentro de un pote de yogur. Eran más de dos gramos de cocaína.

Según informó la Policía, el hallazgo se dio durante un control de rutina realizado en la Unidad de Detención 16. Una persona pretendía dejar algunos alimentos a una interna de la unidad, destinada exclusivamente al alojamiento de mujeres condenadas y procesadas de la provincia.

En ese contexto, el personal penitenciario procedió a la requisa de rigor que se efectúa sobre cada elemento que se intenta ingresar a la unidad de detención y, al hacerlo, uno de los efectivos detectó no solo que un envase de yogur iba abierto, sino que había un extraño objeto pequeño que flotaba en medio del lácteo.

droga yogur u16

Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, cuyos efectivos realizaron los análisis orientativos correspondientes delante de la persona que lo iba a dejar, y constataron que se trataba de una sustancia compatible con cocaína, con un peso aproximado de 2,4 gramos.

Por este motivo, la sustancia fue secuestrada como evidencia y se iniciaron a la visitante las actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, además de las medidas administrativas correspondientes, que incluyen no permitir la visita de dicha persona.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera permanente en los establecimientos de detención de la provincia.

Los intentos de ingresar droga a comisarías y unidades de detención en la provincia son hechos muy frecuentes y los visitantes de los internos cada vez se ponen más ingeniosos para intentar cumplir su cometido.