Hallaron un envoltorio con cocaína dentro de un yogur que le dejaban a una presa de la U16

Ocurrió el jueves durante una visita a una detenida. Se secuestraron más de dos gramos de cocaína que iban en el envoltorio.

En medio de lo que parecía ser un día más en la U16 del oeste neuquino , la Policía terminó imputando a una visitante de una presa de la unidad, quien intentó pasarle droga dentro de un pote de yogur. Eran más de dos gramos de cocaína.

Según informó la Policía, el hallazgo se dio durante un control de rutina realizado en la Unidad de Detención 16 (U16), el día jueves.

Una persona pretendía dejar algunos alimentos a una interna de la unidad, destinada exclusivamente al alojamiento de mujeres condenadas y procesadas de la provincia.

En ese contexto, el personal penitenciario procedió a la requisa de rigor que se efectúa sobre cada elemento que se intenta ingresar a la unidad de detención y, al hacerlo, uno de los efectivos detectó no solo que un envase de yogur iba abierto, sino que había un extraño objeto pequeño que flotaba en medio del lácteo.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, cuyos efectivos realizaron los análisis orientativos correspondientes delante de la persona que lo iba a dejar, y constataron que se trataba de una sustancia compatible con cocaína, con un peso aproximado de 2,4 gramos.

Por este motivo, la sustancia fue secuestrada como evidencia y se iniciaron a la visitante las actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, además de las medidas administrativas correspondientes, que incluyen no permitir la visita de dicha persona.

El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que se realizan de manera permanente en los establecimientos de detención de la provincia.

Los intentos de ingresar droga a comisarías y unidades de detención en la provincia son hechos muy frecuentes y los visitantes de los internos cada vez se ponen más ingeniosos para intentar cumplir su cometido.

Intentó pasarle drogas a un preso dentro de un flan

En octubre pasado, un hombre de 46 años de edad fue descubierto cuando intentó ingresar una pequeña bolsa con marihuana a una comisaría de una localidad rionegrina. La droga era para un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena, y había sido disimulada en el interior de un flan dentro de un tupper.

El incidente ocurrió en la Comisaría 8° de Choele Choel, en el Valle Medio provincial, tanto el detenido como el proveedor tienen domicilio en Lamarque, a pocos kilómetros de distancia.

Fuentes de la fuerza narraron que el visitante llevó alimentos para el interno, entre otros el recipiente plástico con el tradicional postre. Pero cuando hicieron la requisa descubrieron oculto en el fondo del envase un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia verdosa “símil cannabis sativa”.

El hallazgo fue comunicado a la Fiscalía Federal de Turno, desde donde se dispuso el secuestro de la hierba y la imputación de quien intentó introducir la droga.

Además, otra joven quedó bajo investigación en marzo de 2025 luego de ser descubierta intentando dejarle marihuana a uno de los detenidos en una comisaría de Centenario, escondida dentro de trozos de pan.

Cuando uno de los efectivos requisó la mercadería (procedimiento de rigor que se realiza cada vez que se pretenden dejar elementos a los detenidos), se percató de que los trozos de pan que iban en la bolsa parecían estar manipulados, y al revisarlos, encontró que habían varios envoltorios de nylon, los cuales contenían presuntamente estupefacientes.