Postre loco: lo atraparon cuando intentó pasarle drogas a un preso dentro de un flan

Fue de visita a una comisaría rionegrina con comida para un detenido. Pero dentro de un recipiente hallaron marihuana. Le iniciaron una causa Federal.

Un hombre de 46 años de edad fue descubierto cuando intentó ingresar una pequeña bolsa con marihuana a una comisaría de una localidad rionegrina. La droga era para un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena, y había sido disimulada en el interior de un flan dentro de un tupper.

El incidente ocurrió este último domingo en la Comisaría 8° de Choele Choel, en el Valle Medio provincial, tanto el detenido como el proveedor tienen domicilio en Lamarque, a pocos kilómetros de distancia.

Fuentes de la fuerza narraron que el visitante llevó alimentos para el interno , entre otros el recipiente plástico con el tradicional postre. Pero cuando hicieron la requisa descubrieron oculto en el fondo del envase un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia verdosa “símil cannabis sativa”.

El hallazgo fue comunicado a la Fiscalía Federal de Turno, desde donde se dispuso el secuestro de la hierba y la imputación de quien intentó introducir la droga.

Otro caso, pero con cocaína

Un caso similar ocurrió en Bariloche a mediados de 2023, cuando descubrieron dos veces a una mujer que intentó pasarle en cocaína a un preso. El primero episodio se produjo el 30 de junio, cuando Jennifer Mabel Silva, minutos después de las 20, se presentó en la Comisaría 28 denominada Alto Bariloche con la intensión de visitar a Fabián Santibáñez, quien allí se encontraba detenido.

Como es de rigor, el personal policial realizó la requisa a los elementos que llevaba y al revisar un trozo de pan descubrieron en su interior un envoltorio con una sustancia blanca, que resultó ser cocaína, con un peso de 1,66 gramos. Ante el hallazgo le dieron intervención a la Delegación de Toxicomanía de la policía rionegrina, que decomisó la droga.

Pero Silva no se dio por vencida, porque el 27 de septiembre volvió a la unidad policial también a visitar a Santibáñez y la atraparon cuando, tras solicitar ingresar al baño, le entregó una bolsa con 0,38 gramos de cocaína.

Comisaría 28 Bariloche

La mujer fue imputada por la Justicia Federal por el delito de “suministro de estupefacientes ocasional y a título gratuito, agravado por ocurrir dentro de un establecimiento de detención, en grado de tentativa por dos hechos que concurren en forma real entre sí”.

En septiembre de este año se realizó una audiencia solicitada por la fiscal General a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal General Roca, María Frezzini, en la que la defensora Pública Gabriela Labat pidió que le otorgaran la probation a la acusada.

Fundamentó el pedido en la ausencia de antecedentes penales por parte de su asistida, la calificación legal atribuida y la aplicación del fallo Acosta, el precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pautas de la probation

La propuesta estableció que la mujer deberá cumplir, por el lapso de un año, pautas de comportamiento. Se dispuso en este orden que tendrá que mantener domicilio, presentarse a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de su jurisdicción cada tres meses y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

Además también acordaron que en lugar de realizar tareas comunitarias como le correspondía, deberá abonar en carácter de donación la suma de $200.000, para ser destinado al hospital público de Bariloche. El pago lo podrá hacer efectivo en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $50.000.