En 25 fotos: así se vivió el Vaca Muerta Insights
La quinta edición del evento se desarrolló este martes y reunió a los principales referentes del oil & gas.
El evento Vaca Muerta Insights 2026, organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal, se desarrolló este martes en el Casino Magic de Neuquén y reunió a más de mil personas, entre ejecutivos, especialistas y referentes del sector energético. La quinta edición de la jornada concentró a las principales operadoras del país y multinacionales, en un espacio de análisis sobre el presente y futuro del desarrollo no convencional en la cuenca neuquina.
A lo largo del encuentro se llevaron adelante paneles centrados en el upstream, el midstream y el ecosistema de servicios, con eje en los desafíos de infraestructura, la innovación tecnológica y el crecimiento de la producción. También se analizaron las oportunidades que abre la expansión de Vaca Muerta en materia de exportaciones y su impacto en la economía argentina.
La apertura estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó el rol estratégico de Neuquén en el mapa energético nacional. Entre los principales expositores se encontraron ejecutivos de empresas como YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía y Pan American Energy, junto a representantes de compañías globales como TotalEnergies y Chevron.
Además, el evento contó con la participación de economistas, especialistas y referentes del sector tecnológico y de servicios, quienes aportaron una mirada integral sobre el desarrollo de la industria. La agenda incluyó debates clave sobre transporte de hidrocarburos, inversiones, innovación y el potencial de Vaca Muerta como motor de crecimiento para el país.
Te puede interesar...
Leé más
Tras la Argentina Week, Rolando Figueroa viajará a Houston para traer más inversiones a Vaca Muerta
Durísima crítica de Guillermo Koenig a las declaraciones de Pablo Cervi
Rolando Figueroa: "Estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos"
-
TAGS
- Vaca Muerta
- Evento
- LM Neuquén
Noticias relacionadas