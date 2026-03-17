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La Mañana Vaca Muerta

En 25 fotos: así se vivió el Vaca Muerta Insights

La quinta edición del evento se desarrolló este martes y reunió a los principales referentes del oil & gas.

El evento cumbre tuvo su quinta edición a sala llena. 

El evento cumbre tuvo su quinta edición a sala llena. 

 Omar Novoa

El evento Vaca Muerta Insights 2026, organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal, se desarrolló este martes en el Casino Magic de Neuquén y reunió a más de mil personas, entre ejecutivos, especialistas y referentes del sector energético. La quinta edición de la jornada concentró a las principales operadoras del país y multinacionales, en un espacio de análisis sobre el presente y futuro del desarrollo no convencional en la cuenca neuquina.

A lo largo del encuentro se llevaron adelante paneles centrados en el upstream, el midstream y el ecosistema de servicios, con eje en los desafíos de infraestructura, la innovación tecnológica y el crecimiento de la producción. También se analizaron las oportunidades que abre la expansión de Vaca Muerta en materia de exportaciones y su impacto en la economía argentina.

ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (76)
Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (1)
Vaca Muerta Insights 2026 Juan Carlos Schroeder (2)

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó el rol estratégico de Neuquén en el mapa energético nacional. Entre los principales expositores se encontraron ejecutivos de empresas como YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía y Pan American Energy, junto a representantes de compañías globales como TotalEnergies y Chevron.

Vaca Muerta Insights 2026 Maria Tettamanti (3)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Expansión fronteras productivas Vaca Muerta (2)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (1)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (3)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Midstream (3)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vaca Muerta Locomotora (4)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (1)
Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas II (2)
Vaca Muerta Insights 2026 - Apuntalando Vaca Muerta Educacion (2)

Además, el evento contó con la participación de economistas, especialistas y referentes del sector tecnológico y de servicios, quienes aportaron una mirada integral sobre el desarrollo de la industria. La agenda incluyó debates clave sobre transporte de hidrocarburos, inversiones, innovación y el potencial de Vaca Muerta como motor de crecimiento para el país.

Vaca Muerta Insights 2026 (1)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (24)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (71)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (85)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (41)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (27)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (34)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (59)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (67)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (84)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (89)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (91)
ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (62)

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