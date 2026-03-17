Neuquén La Mañana Vaca Muerta En 25 fotos: así se vivió el Vaca Muerta Insights

El evento cumbre tuvo su quinta edición a sala llena. Omar Novoa

El evento Vaca Muerta Insights 2026, organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal, se desarrolló este martes en el Casino Magic de Neuquén y reunió a más de mil personas, entre ejecutivos, especialistas y referentes del sector energético. La quinta edición de la jornada concentró a las principales operadoras del país y multinacionales, en un espacio de análisis sobre el presente y futuro del desarrollo no convencional en la cuenca neuquina.

A lo largo del encuentro se llevaron adelante paneles centrados en el upstream, el midstream y el ecosistema de servicios, con eje en los desafíos de infraestructura, la innovación tecnológica y el crecimiento de la producción. También se analizaron las oportunidades que abre la expansión de Vaca Muerta en materia de exportaciones y su impacto en la economía argentina.

ON - Vaca Muerta Hinsghts 2026 (76) Omar Novoa Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (1) Omar Novoa Vaca Muerta Insights 2026 Juan Carlos Schroeder (2) Omar Novoa La apertura estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó el rol estratégico de Neuquén en el mapa energético nacional. Entre los principales expositores se encontraron ejecutivos de empresas como YPF, Tecpetrol, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía y Pan American Energy, junto a representantes de compañías globales como TotalEnergies y Chevron.