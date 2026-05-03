Rolando Figueroa sobre Vaca Muerta: "Generamos las condiciones necesarias para poder despegar"

En Buenos Aires, el gobernador destacó la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad para transformar ese recurso en un desarrollo.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Compartió panel con el titular de YPF, Horacio Marín y defendió el modelo neuquino de desarrollo en Vaca Muerta. Además, aseguró que la provincia logró crear las condiciones para un mayor desarrollo: “Generamos las condiciones necesarias para poder despegar”.

“Muchas veces se habla de Vaca Muerta , pero Vaca Muerta es una roca. Lo que hemos logrado a partir de una roca es lo importante”, rescató y puso en valor la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad para transformar ese recurso en un desarrollo.

“Hay que lograr sustentabilidad social, hay que cuidar el ambiente, y, sobre todo, hay que ser muy competitivo. Eso es lo que hemos logrado los neuquinos”, subrayó.

Rolando Figueroa y Vaca Muerta Horacio Marín, presidente de YPF tiene una gran presencia en Neuquén.

El gobernador reconoció que se cambió el paradigma de la escasez por el de la abundancia, porque “tenemos gas y petróleo para venderle al mundo”. A su vez, reconoció los cambios en la normativa nacional y el acompañamiento provincial para atraer inversiones y consolidar el crecimiento. “Neuquén siempre trabajó como un motorcito que no se apaga”, recalcó.

Rolando Figueroa: el vínculo virtuoso con las operadoras e YPF

En clave política y económica, defendió el vínculo con las operadoras y ejemplificó el acuerdo firmado este miércoles para avanzar sobre las rutas estratégicas con financiamiento privado.

“Decimos que son nuestros socios con diferentes objetivos. Las operadoras quieren ganar dinero, nosotros queremos que el neuquino viva mejor”, recordó y aclaró que se está construyendo “un círculo virtuoso” que empieza a mostrar resultados concretos.

“Ayer (por el miércoles), el gobierno de la provincia y 11 operadoras nos hemos puesto de acuerdo en hacer la infraestructura de Vaca Muerta con un financiamiento público privado Eso jamás se había logrado”, insistió.

“Decimos que son nuestros socios con diferentes objetivos. Las operadoras quieren ganar dinero, nosotros queremos que el neuquino viva mejor” -Rolando Figueroa. “Decimos que son nuestros socios con diferentes objetivos. Las operadoras quieren ganar dinero, nosotros queremos que el neuquino viva mejor” -Rolando Figueroa.

El mandatario resaltó el impacto social del modelo neuquino, con eje en la formación y el empleo que hoy permite tener 20.000 becarios en la provincia gracias al aporte que las empresas del sector realizan al programa de becas Gregorio Álvarez. A su vez, repasó los números de baja de desempleo y destacó el rol del Instituto Vaca Muerta en la capacitación.

Rolando Figueroa y Vaca Muerta (1) Rolando Figueroa y Horaco Marín de YPF en la Feria del Libro en Buenos Aires.

“Cuando hablábamos nosotros de que íbamos a llegar a producir GNL en la Argentina, todos miraban con desconfianza, muchos se reían, muchos hablaban socarronamente. Hoy es una realidad”, completó Figueroa.

Un encuentro con embajadores

En tantro que días atrás, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo encuentros en la ciudad de Buenos Aires con los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile en la Argentina como parte, según se comunicó desde el Ejecutivo, de una agenda orientada a profundizar la cooperación, especialmente en materia energética, de infraestructura, turismo e inversiones.

En primera instancia, Figueroa se reunió este miércoles con Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en la Argentina. “Generamos las condiciones para que los inversores miren a Neuquén”, destacó el gobernador tras el encuentro y aseguró que “estos espacios nos permiten vincularnos, aprender y posicionar a Neuquén en la agenda global”.