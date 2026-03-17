Chile levanta un muro en el desierto para frenar el ingreso de inmigrantes

Las obras, bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, ya comenzaron con vallas de cinco metros que buscan frenar el ingreso de peruanos y bolivianos.

Con excavadoras, camiones y personal de las Fuerzas Armadas de Chile , el gobierno puso en marcha una obra sin precedentes en el límite con Perú . El plan contempla muros de gran altura y zanjas profundas en pleno desierto de Arica , como parte de una estrategia para contener el flujo migratorio irregular desde países vecinos, sobre todo de Perú.

La primera fase de la obra, anunciada como “ Escudo Fronterizo ” por el presidente José Antonio Kast , se desplegó sobre la línea limítrofe, cerca de la carretera Panamericana, bajo estricta supervisión militar y con el refuerzo de las fuerzas de seguridad.

Durante la tarde del lunes, la llegada del mandatario chileno a la región de Arica y Parinacota marcó el inicio oficial del plan, una de las promesas centrales de su campaña.

De acuerdo con Meganoticias, Kast encabezó el primer comité de ministros de seguridad en la base militar Solo de Saldívar, acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y altos funcionarios del área de Defensa, Interior y Justicia. El operativo abarca la instalación de vallas, muros y zanjas a lo largo de más de quinientos veinte kilómetros, desde Chacayuta hasta Colchane, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de migrantes.

Muro contra inmigrantes en Chile.....

La maquinaria pesada del ejército chileno comenzó los trabajos de excavación a escasos metros de la frontera, visible para quienes transitan entre Tacna y Arica. Las primeras labores se centran en la delimitación de la zanja, identificada con banderines rojos, y en la movilización de cerca de seiscientos efectivos militares, el doble de la dotación habitual en la zona.

Refuerzo militar para avanzar con la obra

Latina informó que el campamento del ejército instalado en la frontera ha incrementado su personal. El delegado presidencial para la región, Jorge Sayes, aseguró que el número de efectivos se elevó de trescientos a seiscientos, a los que se suman operadores de maquinaria y agentes encargados de fiscalizar el tránsito de personas. “La presencia militar y el control policial buscan garantizar la etapa inicial de la obra y prevenir intentos de cruce irregular”, detalló el medio.

La acción va acompañada de un endurecimiento de las medidas de control. Meganoticias señaló que las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas han intensificado la fiscalización sobre quienes transportan, alojan o emplean a migrantes en situación irregular. El gobierno planea impulsar en el Congreso un proyecto de ley para tipificar la migración irregular como delito.

Muro contra inmigrantes en Chile

Contexto migratorio

El trasfondo de la barrera fronteriza lo constituye la crisis migratoria que atraviesa la región sudamericana. Según datos recogidos por NTN24, hasta 2024 Chile albergaba a setecientos veintinueve mil venezolanos, más de doscientos cincuenta y dos mil de ellos sin regularizar. El “Plan Escudo Fronterizo” busca contener el flujo en una frontera de ciento setenta kilómetros con Perú, aunque la estrategia contempla una extensión mayor, desde la localidad de Chacayuta hasta Colchane.

Carlos Escaf, analista internacional chileno, explicó que el plan responde a “la sensibilidad del ciudadano de a pie, que exige seguridad y control migratorio”. Escaf agregó que la propuesta incluye “medidas coordinadas del Estado en la frontera para proteger la soberanía del país”.

Rutas migratorias

Muro contra inmigrantes en Chile..

El flujo de migrantes venezolanos hacia el sur del continente ha estimulado el uso de múltiples rutas. Según NTN24, los desplazamientos más frecuentes parten desde el norte de Chile hacia Tacna en Perú, o hacia Bolivia y luego a otros países andinos, en trayectos que, en algunos casos, buscan el retorno a Venezuela. Hasta la fecha, Colombia ha recibido a dos coma ocho millones de venezolanos, seguido por Perú con más de un millón doscientos mil. La presión migratoria ha motivado a gobiernos de la región a endurecer controles y explorar mecanismos de cooperación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condicionado la cooperación bilateral a la existencia de respeto y coordinación, mientras que Ecuador y Perú han mostrado apertura a discutir soluciones regionales. “La región ha entendido que la migración desordenada no beneficia ni a los países receptores ni a los propios migrantes”, afirmó Escaf en diálogo con NTN24.