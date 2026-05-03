Domingo de bajas temperaturas y viento en la cordillera: cómo se encuentran los pasos fronterizos

Cuál es la situación de los pasos fronterizos en una jornada marcada por una alerta amarilla por viento.

En el marco de un fin de semana largo, algunos de turistas no sólo piensan pasar un par de días en su casa o viajar en el país, sino que también cruzan hacia el país vecino de Chile . Conoce cuál es el estado de los pasos fronterizos y que deberás tener en cuenta para tu viaje.

Desde Vialidad Nacional informaron la situación de los principales cruces que unen la provincia de Neuquén con el país vecino de Chile. Cabe destacar que una jornada fría y bajo alerta amarilla azota la provincia, por lo que deberás tener en cuenta algunas recomendaciones.

En cualquier situación que amerite circular en las rutas de la zona cordillerana, la portación y uso de cadenas es obligatoria. Uno de ellos es el paso internacional Pino Hachado , que se encuentra transitable con precaución para todo tipo de vehículos. La calzada se encuentra húmeda y algunos sectores con hielo, por lo que se tendrá que tener cuidado a la hora de conducir.

Además, el camino cuenta con la presencia de animales sueltos y está presente el riesgo de una caída de piedras en el kilómetro 48.

Paso Pino Hachado

¿Cuál es la situación del paso fronterizo Cardenal Samoré?

Otra de las alternativas posibles para poder cruzar hacia el país trasandino es el paso internacional Cardenal Samoré. Este cruce, que une la ciudad de Villa la Angostura con la ciudad chilena de Osorno, se encuentra transitable con precaución, ya que la calzada está mojada.

Desde Vialidad Nacional recomiendan mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

A su vez, el paso interncional Mamui Malal, Icalma y Hua Hum se encuentran habilitados sin ninguna alerta en particular para su tránsito.

Los horarios de los pasos entre Chile y Neuquén

El pasado 4 de abril, Chile aplicó el cambio oficial del uso horario por el invierno y atrasó sus relojes una hora. La medida se repite cada año, de modo que impacta en la dinámica de los cruces con Argentina. De esta forma, los horarios que quedaron para cruzar de país son los siguientes:

Cardenal Samoré: Argentina: Abierto de 9 a 19 . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19. Chile: Abierto de 8 a 18

Argentina: Abierto de . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19. Chile: Abierto de Pino Hachado: Argentina: Ingreso de 9 a 19. Egreso de 9 a 18. Chile: Ingreso de 8 a 19. Egreso de 8 a 17

Argentina: Ingreso de Egreso de Chile: Ingreso de Egreso de Mamuil Malal: Habilitado de 8 a 20 .

Habilitado de . Icalma: Operativo de 8 a 19

Operativo de Hua Hum: Abierto de 8 a 20

paso fronterizo icalma

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan extremar la planificación: verificar los horarios actualizados de cada paso; tener en cuenta en todo momento la diferencia horaria entre ambos países; salir con mayor margen de tiempo para absorber posibles demoras; revisar cuidadosamente reservas, excursiones y servicios contratados en Chile; y consultar el estado de los pasos antes de viajar. Son medidas simples, pero que pueden marcar la diferencia en un contexto donde el tiempo juega un papel central.

Alerta amarilla por viento en la provincia: cómo estará el tiempo en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que podrían llegar a los 90 km/h para gran parte del territorio neuquino, afectará el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas y Los Lagos.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), se registrará un ascenso de la temperatura durante el domingo y lunes con períodos de viento por el ingreso de un frente frío con lluvias y nevadas en cordillera.