Sauvignon Blanc: la blanca que gana en estilo

Ofrece vinos de mayor amplitud expresiva. Pero todavía ocupan lugares secundarios en las góndolas. Una selección para tener en cuenta a la hora de buscarlos.

Hasta hace no mucho, el Sauvignon Blanc estaba en deuda entre los blancos locales. En parte porque el sol y las temperaturas altas del oeste le quitaban margen para desarrollar matices; en parte, porque los productores lo interpretaban en un registro más sencillo.

Hoy esa condición cambió. De la mano de nuevos lugares y lecturas más afinadas, el Sauvignon Blanc ofrece vinos de mayor amplitud expresiva. Basta comparar los perfiles herbales y expansivos de La Carrera —con volumen, graso y acidez elevada— con los más texturados de Gualtallary y San Pablo , en el Valle de Uco , para entender el giro.

Es cierto: estos nuevos viñedos y estilos todavía ocupan un lugar menor en la góndola. Pero también es cierto que están redefiniendo una variedad que durante años ofreció vinos simples y algo unidimensionales. Si a esos nuevos rincones de Uco se suman Agrelo, algunos proyectos de Córdoba, Patagonia y Buenos Aires, el mapa del Sauvignon Blanc en Argentina gana otra dimensión.

ABC del Sauvignon Blanc

La variedad es uno de los progenitores del Cabernet Sauvignon y responsable de su perfil verde y especiado. Ambos comparten un compuesto aromático —las pirazinas— que remite a notas de ají jalapeño, ruda o menta en el caso de los blancos.

A eso se suma una matriz cítrica que va de la lima al pomelo según el grado de madurez: en zonas más frías predominan los registros de jalapeño, espárrago y lima; en climas más cálidos, aparecen el pomelo y las frutas tropicales, como el maracuyá.

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Por eso el rango del Sauvignon Blanc en el mundo es amplio. Si el modelo de clima frío es Sancerre —afilado, con perfil reductivo y paladar delgado—, el extremo opuesto lo representa Marlborough, en Nueva Zelanda, con vinos más exuberantes y de mayor volumen. Entre ambos, regiones como Leyda, en Chile, ofrecen un punto intermedio.

Transparente a las condiciones de suelo, el Sauvignon puede adquirir texturas singulares —a veces tizosas—, pero siempre conserva una columna vertebral basada en la acidez. Que sea vibrante, expresivo y refrescante es, en definitiva, lo que se espera de la variedad.

Selección imprescindible

En Argentina, salvo por los vinos bonaerenses, el perfil dominante es continental. Eso aporta concentración, pero también reduce el rango aromático. Aun así, hoy hay etiquetas que muestran lo mejor de la cepa en el país. Esta es una selección imprescindible:

Doña Paula Sauvignon Blanc Single Vineyard 2025, Gualtallary. Compacto y fresco, en la línea cítrica y refrescante.

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Trapiche Costa y Pampa Sauvignon Blanc 2025, Chapadmalal. Ágil y muy fresco, de paladar suelto y vibrante.

Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Sauvignon Blanc 2025, Agrelo. Con un toque de crianza que aporta profundidad y una textura levemente cremosa.

Tomero Sauvignon Blanc 2025, Tunuyán. Perfil cítrico, acidez crujiente y graso medio.

Uno Sauvignon Blanc 2025, Gualtallary. Pomelo y hierbas, con una boca delgada y refrescante.

Clos de la Roca Brava Sauvignon Blanc 2025, Traslasierra. Cítrico, herbal, con textura tizosa y buen volumen.

Saurus Select Sauvignon Blanc 2025, de Neuquén, abre aromas de pasto y cítricos, con una frescura y graso medio. Expresivo.

Domaine Bousquet Organic Sauvignon Blanc 2026. Intenso y refrescante, con paladar ágil y acidez marcada.

Pulenta Sauvignon Blanc 2025, Agrelo. Perfil herbal y cítrico, con notas de pomelo y lima; combina dos momentos de cosecha.

Altosur Sauvignon Blanc 2025. En la gama de la lima y el pomelo, con paladar ágil y crujiente.

Rutini Sauvignon Blanc Single Vineyard La Carrera 2025, Tupungato. Intenso, mentolado, herbal y cítrico, con buen volumen y frescura elevada.

Terrazas de los Andes Sauvignon Blanc 2025. Notas de pomelo y lemongrass, con un paladar ágil.

Lui Harmony Sauvignon Blanc La Carrera 2023, Tupungato. Perfil mentolado y herbal, con frescura alta y buen graso en boca.

Finca La Anita Sauvignon Blanc 2025, Agrelo. Cítrico, con notas de pomelo y un toque herbal, de textura media.

Día del Sauvignon Blanc

El primero de mayo se celebró el día mundial del Sauvignon Blanc.

Establecido en el hemisferio Norte, coincide con la llegada de las temperaturas más acordes al vino, así como la llegada de las nuevas añadas.