Atraparon a dos ladrones con inhibidor que robaban en Santa Genoveva

Se comprobó que los ladrones habían logrado robar pertenencias de al menos un auto y quedaron bajo investigación.

Dos ladrones que abrían autos con inhibidor por Santa Genoveva fueron pescados y atrapados por la Policía. Andaban a bordo de otro auto, en el que intentaron darse a la fuga.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, todo inició el jueves por la mañana con un intento de robo a una camioneta que se encontraba estacionada en la intersección de calles San Juan y Amancay .

Hasta allí acudieron efectivos policiales tras un aviso que alertaba sobre dos personas que, a bordo de un Volkswagen Gol Trend, habrían intentado abrir una camioneta estacionada colocándose cerca de esta y utilizando para su cometido un presunto dispositivo inhibidor de alarmas.

Ante esto, los efectivos se hicieron presentes y rápidamente ubicaron a los sospechosos, quienes al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga de inmediato, lo que dio inicio a una corta persecución que finalizó a metros, cuando personal motorizado los pudo interceptar en calles San Juan e Illia.

ladrones inhibidor (2)

Allí se procedió a su demora y al secuestro del vehículo en el que se desplazaban.

Horas más tarde, y en continuidad con las diligencias dispuestas por la fiscalía interviniente, se realizó una requisa sobre el rodado tras recibir la autorización del juez de turno. Durante el procedimiento, se halló un total de 1.739.000 pesos en efectivo, monto que fue contabilizado en presencia de un testigo hábil y secuestrado de manera preventiva para su posterior restitución.

Asimismo, se secuestró un equipo de comunicación tipo handy, presuntamente utilizado para inhibir señales de cierre centralizado vehicular, junto con otros elementos de interés como herramientas y guantes, los cuales quedaron bajo cadena de custodia.

En relación al hecho que dio origen al operativo, se estableció que la camioneta afectada había sido dejada estacionada durante la noche anterior, constatándose como único faltante un perfume, según confirmó su propietario. Este fue restituido y los sospechosos demorados quedaron bajo investigación de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Usando un inhibidor robaron pertenencias, pero cayeron por los auriculares

Tres presuntos delincuentes quedaron bajo investigación luego de ser vinculados a un robo con inhibidor. Minutos después del hecho, cayeron en posesión de las pertenencias de la víctima. Pero, ¿cómo llegó a ellos la Policía?

Según informó la Policía, todo ocurrió en horas de la mañana del miércoles, cuando alrededor de las 11:30, personal de Comisaría Primera fue convocado por un presunto hecho de robo por el Centro de Operaciones Policiales (COP). Los efectivos fueron enviados a Avenida Argentina, a la altura de la intersección con Río Paraguay.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 40 años, quien denunció que había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux y, al regresar, constató que delincuentes habrían accedido al vehículo sin ejercer violencia, presumiblemente mediante el uso de inhibidores de señal, y le habían sustraido pertenencias.

Según su testimonio, del interior del rodado sustrajeron un termo gris, auriculares y una suma aproximada de 200 mil pesos en efectivo, entre otros objetos. El damnificado indicó además que los auriculares contaban con sistema de geolocalización, lo que le permitió detectar señal a pocos metros, sobre el boulevard de la misma Avenida, y así dar rápidamente con los delincuentes.