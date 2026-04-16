Usando un inhibidor robaron pertenencias, pero cayeron por los auriculares: ¿Qué pasó?

Un dato clave que aportó la propia víctima a los policías que investigaban el robo permitió dar con los presuntos responsables.

Tres presuntos delincuentes quedaron bajo investigación luego de ser vinculados a un robo con inhibidor . Minutos después del hecho, cayeron en posesión de las pertenencias de la víctima. Pero, ¿cómo llegó a ellos la Policía?

Según informó la Policía, todo ocurrió en horas de la mañana del miércoles, cuando alrededor de las 11:30, personal de Comisaría Primera fue convocado por un presunto hecho de robo por el Centro de Operaciones Policiales (COP). Los efectivos fueron enviados a Avenida Argentina, a la altura de la intersección con Río Paraguay.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 40 años, quien denunció que había dejado estacionada su camioneta Toyota Hilux y, al regresar, constató que delincuentes habrían accedido al vehículo sin ejercer violencia, presumiblemente mediante el uso de inhibidores de señal , y le habían sustraido pertenencias.

Según su testimonio, del interior del rodado sustrajeron un termo gris, auriculares y una suma aproximada de 200 mil pesos en efectivo, entre otros objetos. El damnificado indicó además que los auriculares contaban con sistema de geolocalización, lo que le permitió detectar señal a pocos metros, sobre el boulevard de la misma Avenida.

comisaria-primera.jpg El cabo Juan Erice prestaba servicios en la Comisaría Primera cuando ocurrió el hecho.

Siguiendo esta señal, se realizó un rastrillaje en la zona, logrando vincular la señal del dispositivo con un Volkswagen Gol rojo estacionado en las inmediaciones. Al acercarse, se observó en el interior del vehículo un termo similar al sustraído.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la Brigada de Investigaciones, que montó vigilancia en el lugar aguardando al ocupante de dicho vehículo. Minutos después, un hombre que se acercó al rodado intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial que lo esperaba, arrojando previamente unos auriculares.

A pesar de su intento por evitar ser vinculado, no logró correr demasiado lejos ya que los efectivos fueron más rápidos y lograron interceptarlo.

Junto a él fueron demorados otros dos ocupantes del auto, quienes quedaron bajo investigación por el robo con inhibidor.

Tras tomar comunicación con la Fiscalía de Robos y Hurtos y siguiendo las órdenes del fiscal de turno, se demoró a los sospechosos y se concretó el secuestro del vehículo para su requisa. Los elementos recuperados fueron restituidos a su dueño.

Dos demorados tras allanamientos por otro robo con inhibidor

Una rápida investigación por un robo con inhibidor que se desarolló en apenas una semana permitió días atrás realizar dos allanamientos y demorar a dos de los presuntos autores. Se recuperaron las pertenencias de la víctima.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, la investigación tuvo su génesis en un robo perpetrado el pasado 11 de marzo en calle 12 de Septiembre al 800, en la ciudad capital.

El hecho se registró cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en ese lugar y, al regresar al mismo, se percató de que le habían robado del interior una mochila con dinero en efectivo, un iPad, una notebook marca Apple, anteojos y otros elementos de valor, sin que se registraran daños en el rodado. Esto hace pensar que los delincuentes actuaron valiéndose de un inhibidor de alarma para abrir el vehículo y actuar rápidamente sin casi dejar rastro.

allanamiento robo auto

A partir de ciertas tareas investigativas, que incluyeron análisis de cámaras urbanas del sector y redes sociales, se logró identificar a los presuntos autores. Con intervención de la Unidad Fiscal, se requirieron y realizaron dos allanamientos esta semana: uno en el barrio Parque Industrial de Neuquén y otro en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, lográndose el secuestro de dispositivos electrónicos -incluyendo la notebook de la víctima-, un vehículo en el cual se habrían movilizado los delincuentes al momento del hecho, anteojos, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.