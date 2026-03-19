Dos demorados tras allanamientos por otro robo con inhibidor en Neuquén

El robo tuvo lugar el pasado 11 de marzo. Las cámaras del sector fueron clave para esclarecer el hecho.

Una rápida investigación por un robo con inhibidor que se desarolló en apenas una semana permitió realizar dos allanamientos y demorar a dos de los presuntos autores. Se recuperaron las pertenencias de la víctima.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, la investigación tuvo su génesis en un robo perpetrado el pasado 11 de marzo en calle 12 de Septiembre al 800, en la ciudad capital.

El hecho se registró cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en ese lugar y, al regresar al mismo, se percató de que le habían robado del interior una mochila con dinero en efectivo, un iPad, una notebook marca Apple, anteojos y otros elementos de valor, sin que se registraran daños en el rodado . Esto hace pensar que los delincuentes actuaron valiéndose de un inhibidor de alarma para abrir el vehículo y actuar rápidamente sin casi dejar rastro.

La víctima acudió a comisaría tras el hecho y radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio al trabajo del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales y de la División Robos y Hurtos.

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A partir de ciertas tareas investigativas, que incluyeron análisis de cámaras urbanas del sector y redes sociales, se logró identificar a los presuntos autores. Con intervención de la Unidad Fiscal, se requirieron y realizaron dos allanamientos esta semana: uno en el barrio Parque Industrial de Neuquén y otro en la ciudad de Cipolletti, Río Negro.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, lográndose el secuestro de dispositivos electrónicos -incluyendo la notebook de la víctima-, un vehículo en el cual se habrían movilizado los delincuentes al momento del hecho, anteojos, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

Asimismo, dos hombres de 36 y 40 años fueron demorados e imputados a la causa, aunque posteriormente recuperaron la libertad supeditada por orden de la Fiscalía interviniente.

La investigación continuará adelante para recabar más prueba para determinar si se puede acusar a los sospechosos por el robo.

Desmantelan banda neuquina del súper inhibidor

Días atrás, una paciente investigación de los sabuesos del Departamento Sustracción de Automotores permitió desbaratar una banda que operaba con un súper inhibidor de alarmas, que hasta permitía alterar sistemas de cámaras de seguridad. Se comprobó que uno de los delincuentes apresados debía cumplir prisión domiciliaria por otro hecho.

El jefe del Departamento Sustracción de Automotores, comisario inspector Damián Novero, precisó a LMNeuquén que las primeras pesquisas se remontan a diciembre de 2025, cuando empezaron a trabajar por el robo de una camioneta Toyota Hilux.

En apariencia, una banda de ladrones de esta capital se había apoderado del vehículo con el fin de cometer otros delitos. A mediados de enero de este año, destacó Novero, lograron obtener datos sobre el rodado luego de un ilícito. “Se la identificó por el dominio y se hizo un seguimiento con cámaras”, precisó.

inhibidores- allanamientos Las bandas delictivas neuquinas se equipan cada vez mejor y están dejando atrás el uso de los viejos inhibidores.

De esta forma, la camioneta fue finalmente recuperada en el cruce de las calles Doctor Ramón y Cipolletti. El vehículo había sido repintado y los efectivos tuvieron que relevar los números de cristales y motor para confirmar de que se trataba de la camioneta buscada.

Casi como si tratara de un trabajo de hormiga, los integrantes de Sustracción de Automotores hicieron una requisa del vehículo incautado sobre calle Doctor Ramón y hallaron varios tickets de compras. Novero resaltó que fue fundamental “para conocer quiénes se movían en el vehículo”. Se individualizaron los comercios gracias a los tickets incautados y se obtuvieron datos de los compradores, además de una pericia con un rastro capilar.