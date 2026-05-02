Por el crecimiento de Senillosa, anuncian la construcción de una nueva escuela

Es con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. “Tenemos 12 meses para ejecutar la obra”, señaló el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa, durante el anuncio de la puesta en marcha de las obras.

El gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura, anunció la construcción de la nueva Escuela Primaria Nº 267 en Arroyito , en la localidad de Senillosa , una obra para acompañar el crecimiento de la comunidad y mejorar las condiciones educativas.

Esta obra forma parte de los seis convenios firmados esta semana y que la ejecución se pondrá en marcha en 30 días en toda la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de continuar ampliando la infraestructura escolar en la localidad: “Creemos que las obras que desarrollamos en cada punto de la provincia son muy importantes y esta es una nueva escuela para Senillosa. Ya la hemos adjudicado, ahora tenemos 12 meses para poder ejecutar esta obra”.

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Además, puso en valor el proceso de recuperación de la inversión educativa en la zona: “La escuela 369 que inauguramos en Senillosa, después de 40 años sin obras escolares en la localidad, ya está en funcionamiento y también sumamos la construcción de una nueva escuela, la 267 en Arroyito. Lo importante es que todo este cambio lo estamos haciendo entre todos los neuquinos”.

Por su parte, el intendente de Senillosa, Lucas Páez, destacó el impacto social de la obra: “Estamos junto al gobernador anunciando la adjudicación de la escuela 267 para el barrio Arroyito. Es una obra fundamental para nuestros chicos, ya que esto significa más educación y, por supuesto, más inclusión”.

Nueva oportunidad

En este sentido, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, remarcó: “Cada nueva escuela es una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar igualdad de oportunidades en cada localidad. Esto es posible gracias a una decisión de gobierno de priorizar la inversión en infraestructura educativa en todo el territorio”.

La nueva Escuela Primaria Nº 267 contará con una superficie de 930 metros cuadrados, con cuatro aulas, biblioteca y espacios multipropósito. También, aula inicial con sanitarios y un SUM. La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de 3.627 millones de pesos.

El lote donde se localizará el edificio de la Escuela Primaria N° 267 está ubicado al sur de la ruta nacional N° 22. El edificio se desarrollará en forma lineal en sentido este-oeste, previendo hacia el norte espacios exteriores como el playón y futuras ampliaciones. Los espacios exteriores contemplan veredas de circulación, accesos y estacionamiento.

Jornada Institucional

Por otra parte, se informó que la dirección de Contenidos Transversales del ministerio de Educación organizó un taller de formación y sensibilización para docentes del jardín N°1 de la ciudad de Neuquén. El encuentro se dio este mes durante la última jornada institucional -establecida por el calendario escolar situado- con estrategias pedagógicas para el abordaje de temáticas de convivencias escolares, educación ambiental y Educación Sexual Integral (ESI).

La directora del área, Nadia Queipo, detalló que la instancia formativa “forma parte de una labor articulada junto a la supervisión de la zona 2 -que funciona en la capital provincial- con el objetivo de potenciar en los contextos educativos la comunicación como herramienta para mejorar las dinámicas cotidianas”.

La propuesta contó con la participación de 30 educadores de los turnos mañana y tarde, incluyendo al equipo directivo, duplas pedagógicas y docentes de sala, educación física y plástica.

Se trata de una acción que, a lo largo del ciclo lectivo, se replica en otras instituciones de los diferentes niveles para el fortalecimiento de vínculos pedagógicos. “Llevamos a cabo formaciones respecto a la comunicación hacia el interior de cada escuela; de igual manera trabajamos en ponderar y revalorizar la relación que se establece con las familias”, puntualizó Queipo.