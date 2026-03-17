Netflix dejará de funcionar en estos televisores: ¿Qué Smart TV se quedan sin la app?

La plataforma dejará de ser compatible con una serie de dispositivos y muchos usuarios se preguntan si el suyo está entre los afectados.

A partir del 17 de marzo de 2026 , Netflix dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos más antiguos. La medida afectará principalmente a los Smart TV fabricados antes de 2015 y obligará a muchos usuarios a actualizar sus dispositivos o recurrir a otras opciones para seguir accediendo al servicio de streaming.

La decisión de Netflix se vincula con la búsqueda de optimizar la calidad de reproducción y fortalecer la seguridad digital, requisitos que los dispositivos más antiguos ya no logran cumplir por sus limitaciones técnicas.

La medida tendrá efecto inmediato en quienes cuentan con dispositivos más antiguos, que dejarán de poder instalar, actualizar o utilizar la aplicación de Netflix debido a la falta de compatibilidad.

Modelos de televisores que perderán compatibilidad con Netflix

La suspensión del soporte no afecta a todos los equipos por igual. Netflix ha publicado una lista precisa de modelos y marcas que dejarán de ser compatibles a partir de marzo:

Apple TV: Todas las versiones de primera, segunda y tercera generación quedan fuera del servicio.

Todas las versiones de primera, segunda y tercera generación quedan fuera del servicio. Panasonic y LG: Televisores fabricados antes de 2015 ya no podrán ejecutar la aplicación.

Televisores fabricados antes de 2015 ya no podrán ejecutar la aplicación. Samsung: La serie EOS de Samsung Smart TV, producida entre 2012 y 2015, también pierde compatibilidad.

La serie EOS de Samsung Smart TV, producida entre 2012 y 2015, también pierde compatibilidad. Sony: Varias ediciones de la línea Bravia, identificadas por los modelos KDL, XBR, W95 y X95, figuran entre los afectados.

Venta televisores Mundial

La decisión implica que estos dispositivos no solo dejarán de recibir actualizaciones, tampoco podrán abrir o descargar Netflix debido a requerimientos técnicos que superan la capacidad de procesamiento, memoria RAM o protocolos de conexión de los modelos más antiguos.

Dispositivos móviles que se quedan sin Netflix

El recorte de compatibilidad alcanza también a ciertos teléfonos inteligentes populares. Modelos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 ya no podrán instalar o utilizar la aplicación de Netflix, al no cumplir con los requisitos mínimos de sistema operativo.

En el ecosistema Apple, solo los dispositivos con iOS 17 o iPadOS 17 seguirán accediendo a la plataforma. Usuarios con iPhone o iPad que no puedan actualizar a estas versiones quedarán automáticamente excluidos.

Cómo verificar si tu dispositivo es compatible

Para comprobar si tu televisor o teléfono seguirá siendo compatible con Netflix, revisa la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo. En los televisores, estos datos suelen encontrarse en el menú principal bajo “Acerca del dispositivo” o “Sistema”. En teléfonos móviles, la información está disponible en “Información del teléfono”.

Netflix.jpg

Actualizar el sistema operativo y la app de Netflix, siempre que sea posible, es fundamental para mantener la compatibilidad. De lo contrario, el servicio dejará de funcionar y no será posible acceder al catálogo.

Cómo seguir viendo Netflix

Si tu televisor quedará fuera de soporte, existen soluciones sencillas para seguir disfrutando de Netflix: