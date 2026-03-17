Parque Nacional Nahuel Huapi: robaron una cámara que monitoreaba una especie en peligro de extinción

Las autoridades del Parque solicitaron la devolución del objeto sustraído y resaltaron la importancia de esos equipos para la conservación animal.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó sobre el robo de una cámara trampa marca Browning, modelo Darks Full HD Trail Camera, instalada en el sector del Brazo Blest del lago Nahuel Huapi , dentro de un área de Reserva Estricta, donde se desarrollan estudios para el monitoreo del huillín. Esta especie de nutria nativa se encuentra en peligro de extinción.

Estos equipos son herramientas fundamentales para la investigación y la conservación de la fauna silvestre. Las cámaras trampa permiten registrar especies muy difíciles de observar y generan información clave para protegerlas. En el caso del huillín, cada registro es de gran valor científico para comprender su situación y fortalecer las acciones de conservación.

La sustracción de este equipo no solo implica la pérdida de un instrumento de trabajo, sino también la interrupción de meses de monitoreo y recolección de información sobre una de las especies más amenazadas en los ecosistemas del sur provincial.

Piden a la comunidad la devolución de la cámara

Se solicitó especialmente a quienes visitan el área no manipular ni retirar equipos de investigación instalados en el territorio del Parque, dado que no tienen utilidad fuera del contexto de investigación, pero resulta muy importante para continuar con el estudio y la protección del huillín.

cámara monitoreo animal

Asimismo, se pidió a la comunidad que, en caso de haber encontrado o tener en su poder esta cámara, la devuelva al Parque Nacional. Incluso la recuperación de la tarjeta de memoria sería de gran importancia para el trabajo de investigación.

Quienes puedan aportar información o deseen devolver el material pueden comunicarse con el Área Biología de la Conservación del Parque de forma directa con la bióloga Carla Pozzi [email protected] o acercarse a la Intendencia (Av. San Martín 24).

La conservación del huillín en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Con profunda preocupación por el estado de conservación del huillín (Lontra provocax), especie autóctona del Parque Nacional Nahuel Huapi y actualmente en peligro de extinción, a principio de año se desarrollaron jornadas de monitoreo participativo junto a voluntarias y voluntarios comprometidos con su protección.

El huillín, habitante histórico de los ríos y lagos patagónicos, enfrenta múltiples amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación de las aguas y la intervención humana, lo que hace urgente reforzar las acciones de conservación.

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Este animal es endémico (exclusivo) del sur de Argentina y Chile. El huillín habitó en Argentina desde el Río Colorado al sur pero hoy solo subsiste en sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín y en Tierra del Fuego. Recientemente se descubrió una población en el Río Limay, en cercanías del área protegida El Mangrullo.

El huillín fue intensamente cazado por el valor de su piel. La modificación de ambientes costeros (por construcciones y uso público) es otro de los problemas que lo ha colocado en peligro crítico de extinción. La introducción del visón y salmónidos que se alimentan en buena medida de los crustáceos que forman parte de la dieta del huillín es otra amenaza que afecta a la especie.