Secuestraron las motos de turistas que circulaban en el Parque Nacional Nahuel Huapi sin autorización

El accionar de los turistas quedó registrado en un video por parte de turistas que se encontraban en el lugar. Qué ocurrió con ellos y sus motos.

Este viernes en el Parque Nacional Nahuel Huapi las autoridades detectaron motociclistas en el área peatonal y de alta sensibilidad ambiental. Fuero cuatro personas las infraccionadas por circular en el mirador del Ventisquero Negro, dentro del circuito del Cerro Tronador.

La situación fue registrada tanto por prestadores turísticos como visitantes que se encontraban en la zona, quienes realizaron un registro fílmico y dieron aviso de inmediato al guardaparques. Cabe recordar que esta zona se encuentra rodeada por áreas especialmente sensibles, por lo que se solicita circular con motos y vehículos únicamente por rutas y caminos habilitados.

Al dar alerta de esta situación, Guardaparques cooridnó un operativo junto a Gendarmería Nacional en Pampa Linda , logrando identificar a los cuatro motociclistas en esa zona, con quienes se inició el procedimiento correspondientes. Según indicaron las autoridades, los infractores son todos oriundos de la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires .

Durante el procedimiento las personas señaladas manifestaron comprender la gravedad de la infracción cometida al ingresar con vehículos motorizados en un área no habilitada.

Cuatro motos fueron secuestradas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Posteriormente, personal de Parques Nacionales, con la asistencia del Comando Unificado de Gendarmería Nacional en Mascardi, labró cuatro actas de infracción y procedió al secuestro de las motocicletas, iniciándose el proceso administrativo para determinar las sanciones correspondientes.

Las autoridades del Parque reiteraron la invitación a todos los visitantes a disfrutar de este entorno natural de manera responsable, contribuyendo a su conservación mediante el respeto de las normas y las indicaciones vigentes dentro del área protegida.

Cabe recordar que continúa la prohibición de fuego en todo el territorio patagónico, salvo en campamentos organizados que cuenten con fogones habilitados La misma rige en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

motos parque nacional nahuel huapi

Las recomendaciones a tener en cuenta para visitantes del Parque Nacional Nahuel Huapi

Guardaparques y agentes de distintas áreas del Parque Nacional Nahuel Huapi reforzaron las recorridas permanentes en el territorio, en contacto directo tanto con visitantes como con pobladores, con el objetivo de prevenir situaciones que atenten contra la conservación del ambiente y la seguridad.

Desde Parques Nacionales indicaron que, en el marco de estas tareas, se detectan con frecuencia conductas que incumplen las normativas vigentes, por lo que se volvió a recordar una serie de recomendaciones clave para quienes visitan el área protegida, especialmente durante la temporada de mayor afluencia turística.

Cabe destacar que los campings habilitados y las áreas de uso diurno se encuentran inmersos en ecosistemas dinámicos, expuestos a procesos naturales propios del bosque, como la caída de árboles o ramas, cambios bruscos de clima y la presencia de fauna silvestre.

En este contexto, Parques Nacionales remarca que es fundamental planificar cada salida con anticipación, conocer qué actividades están permitidas y cumplir con los requisitos establecidos, con el objetivo de minimizar riesgos y colaborar para que del paso de los visitantes solo queden las huellas.