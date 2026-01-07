Detectaron fogones en el Parque Nacional Nahuel Huapi y aplicaron multas millonarias a turistas

Rige la prohibición de realizar fuegos en los sectores de campings. La sequedad del terreno y las condiciones climáticas pueden provocar grandes incendios.

En medio de la emergencia ígnea que se registra, los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi reforzaron los operativos de fiscalización en las zonas de alto tránsito turístico y uso público. Pese a la prohibición total de hacer fuego fuera de los campings habilitados, se detectaron residentes y visitantes acampando y encendiendo fogones en sectores no autorizados , por lo que se aplicaron fuertes sanciones económicas.

Entre los principales puntos donde se labraron actas se encuentran la Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector de Confluencia , zonas consideradas sensibles por su valor ambiental y el riesgo extremo de incendios forestales.

Desde la administración del Parque advirtieron que encender fuego en estas condiciones implica un riesgo severo , no solo para los ecosistemas naturales, sino también para la infraestructura y la vida humana. Las autoridades remarcaron que, ante la sequedad del terreno y las condiciones climáticas adversas, un foco mínimo puede transformarse rápidamente en un incendio de gran magnitud.

Según se informó, se labraron numerosas actas y comenzaron a aplicarse multas que parten desde los 2.000.000 de pesos, con montos que pueden incrementarse según la gravedad del hecho, el daño ocasionado y la reiteración de la falta.

El objetivo, indicaron, es desalentar prácticas irresponsables y reforzar la prevención en un período crítico.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a enfatizar que está terminantemente prohibido hacer fuego fuera de los campings organizados, sin excepciones, y que el cumplimiento de esta norma es fundamental para evitar daños irreversibles en uno de los parques más visitados de la Patagonia.

Asimismo, convocan a prestadores turísticos, guías, vecinos y visitantes a colaborar con las tareas de control, alertando ante cualquier situación irregular. Las denuncias pueden realizarse con fotos o videos, a través de la radioestación del Parque o llamando al teléfono de emergencias 154303219.

Alerta por conductas de alto riesgo en la zona del Tronador

En los últimos días, se registraron además reiteradas infracciones y conductas de altísimo riesgo en la zona del cerro Tronador, particularmente en los sectores de Garganta del Diablo y Castaño Overo. Allí, pese a la existencia de miradores habilitados con cartelería clara y visible, numerosos visitantes continúan traspasando deliberadamente los límites permitidos, internándose en áreas estrictamente prohibidas por su peligrosidad, con desprendimientos frecuentes de rocas y hielo, sendas inestables y fuertes desniveles.

Durante el último fin de semana, guardaparques de la Seccional Tronador debieron desplegar un operativo complejo y riesgoso para hacer descender a unas 35 personas, entre ellas residentes locales, turistas de distintas provincias y visitantes extranjeros, muchos acompañados por niños pequeños y con calzado inadecuado.

Una vez en zona segura, se labraron actas de infracción que derivarán en multas elevadas y se procedió al secuestro de distintos elementos, mientras que una familia de nacionalidad chilena se dio a la fuga evadiendo el procedimiento.

Desde el Parque reiteraron que las restricciones no son opcionales, que cualquier accidente en estos sectores implica rescates extremadamente complejos, y que el incumplimiento de las normas tendrá consecuencias legales severas durante toda la temporada.