Nuevo allanamiento por la causa que investiga al intendente Luis Bertolini

Un sorpresivo operativo encendió las alarmas en la capital neuquina. Realizaron un procedimiento en una oficina del centro oeste de la ciudad.

Este miércoles por la tarde, un inesperado movimiento policial alertó a los vecinos de la zona centro-oeste de la ciudad de Neuquén cuando el personal del Departamento Delitos Económicos se apersonó en un domicilio y llevó adelante un misterioso allanamiento.

Según la información recabada por LM Neuquén, el operativo tuvo lugar en el primer piso de la vivienda , ubicada en calle Fotheringham 677 , casi Antártida Argentina. Con total hermetismo, las fuerzas de seguridad llegaron e inspeccionaron un espacio donde funcionaría una oficina.

Consultadas sobre el motivo del mismo, las autoridades judiciales no brindaron detalles. Sin embargo, información a la que pudo acceder LM Neuquén confirmaron las razones de las diligencias .

Las tareas estarían vinculadas directamente con la causa abierta en la investigación al intendente de Plottier, Luis Bertolini. El mandatario es investigado por el delito de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Allanamiento por delitos economicos- Fotheringan 677 (4)

Allanamientos en la Municipalidad de Plottier

El operativo de hoy se suma al realizado este último martes por la mañana por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en diversas oficinas de la Municipalidad de Plottier, con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y un manual de contrataciones interno de la comuna. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, en conjunto con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial.

La medida comenzó a las 8:30 y se dio en el marco de la investigación iniciada días atrás por el MPF hacia Bertolini, por los supuestos delitos de defraudación. Cabe recordar que la averiguación se enmarca en la gestión municipal de Gloria Ruiz, cuando el actual jefe comunal se desempeñaba como secretario de Obras.

municipalidad de plottier

Durante las tareas, la fiscal Rivero ordenó retirar 89 expedientes vinculados a diversas contrataciones que efectuó el municipio en los últimos meses, además del manual normativo interno.

El pasado 6 de febrero, se llevaron adelante ocho allanamientos en Plottier, Neuquén, y Cipolletti, dentro de la misma causa.

Luis Bertolini conferencia Plottier Sebastián Fariña Petersen

Denuncia y posible renuncia

En una entrevista con LU5 realizada el pasado viernes, el fiscal jefe Pablo Vignaroli afirmó que la investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina. "Recibimos una denuncia en la que nos ponían en conocimiento dos hechos. Una relacionada con un decreto que firmó el intendente de Plottier a través del cual eximía el pago de ciertas tasas a un grupo de vecinos. Y también supuestas contrataciones con una empresa denominada Valco, que sería propiedad de un hijo de la secretaria de Hacienda", explicó.

A partir de esto, la Justicia dispuso una serie de allanamientos que sembraron rumores de una posible renuncia del intendente. Sin embargo, en una conferencia de prensa posterior, Bertolini negó los rumores y calificó los procedimientos como intervenciones invasivas que hicieron con el fin de amedrentarlo por una intencionalidad política.

Sin embargo, el fiscal jefe consideró que estos operativos permitieron secuestrar documentación valiosa para la investigación en curso, tanto en relación a la eximición de tasas municipales a un grupo de vecinos de Los Canales, el exclusivo barrio privado de Plottier, como a la contratación de una empresa conocida como Valco, que es propiedad del hijo de la funcionaria municipal Gladys Ramírez, junto con otro socio.