Múltiples allanamientos en la Municipalidad de Plottier y la casa del intendente, Luis Bertolini

En total son ocho procedimientos que se llevan adelante este viernes en Plottier, Neuquén y Cipolletti.

Este viernes, desde primera hora de la mañana, se llevan adelante ocho allanamientos en Plottier , Neuquén y Cipolletti , en el marco de la causa que investiga al intendente Luis Bertolini por la mala utilización de fondos públicos, cuando era secretario de Obras durante la gestión de Gloria Ruiz.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) lleva adelante los procedimientos junto con la Policía provincial, en cinco domicilios de Plottier, entre ellos la Municipalidad y la vivienda particular de Bertolini. Además, se llevan adelante dos allanamientos en Cipolletti, sobre la calle Fernández Oro; y en Neuquén, en la diagonal 25 de mayo y en la calle Santamaría.

La investigación a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero y supervisada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, se inició a instancias de una denuncia presentada a mediados de enero de este año.

Luis Bertolini Plottier

En la denuncia se consignaron dos situaciones: el decreto 646/25 mediante el cual el intendente eximió del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y el manejo irregular en la contratación de parte de la comuna de una empresa privada para realizar diversas obras públicas, que estaría integrada por socios vinculados a autoridades municipales.

El objetivo de los procedimientos es secuestrar información en soporte físico y digital, que esté vinculada a ambos hechos denunciados.

Los supuestos delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Los procedimientos están autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez.