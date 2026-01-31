Cortes de luz en Plottier: el conflicto crece en tensión y los vecinos volvieron a manifestarse

Aseguran que sufren la interrupción del suministro eléctrico hasta cuatro veces por semana. Exigen soluciones integrales y convocaron a una nueva manifestación.

Por segundo día consecutivo, este viernes por la noche, los vecinos y vecinas de Plottier salieron a las calles para manifestar su enojo y angustia ante los reiterados cortes de luz que vienen sufriendo. Durante la mañana, se apersonaron frente a las oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos exigiendo respuestas y luego se reunieron con el Intendente Luis Bertolini.

Según denunciaron, la interrupción del suministro eléctrico es una problemática que tiene años en la localidad , pero en los últimos días, en medio de la ola de calor, se acrecentó y afectó a los distintos barrios. Por este motivo, los residentes se organizaron a través de grupos de WhatsApp y redes sociales para hacer pública la situación.

Este viernes por la mañana , varias personas se manifestaron frente a las oficinas de la empresa prestadora y reclamaron inversiones que signifiquen una mejora en el servicio. Entre bombos y aplausos, fueron atendidos por Nicolás Di Fonzo, ex intendente de Villa El Chocón, quien se presentó como secretario de la institución y aseguró que el presidente de la institución, Facundo Gaitán, no se encontraba en el lugar.

"Estamos cansados de los cortes de luz, no podemos estar así cada verano. Reclamamos que haya una real inversión en la Coope, que inviertan en trasformadores y alimentadores, que descompriman el alimentador 4 que está sobrepasado", explicó a LM Neuquén Rocio, una vecina del barrio Las Lilas.

cooperativa de luz cortes

Por la noche y tras volver a sufrir cortes del suministro durante la jornada, los vecinos se hicieron presentes en la calle Libertad al 448, frente a la oficina de la “Coope” para, una vez más, pedir por un servicio básico de calidad. Según la información, varios barrios de la localidad, entre ellos Aldeas del Sur y Las Lilas, permanecieron sin energía eléctrica desde el mediodía y hasta altas horas de la noche.

Un reclamo histórico

En diálogo con LMN, una vecina del Loteo Navarro, quien pidió resguardar su identidad, aseguró que esta situación no es una novedad. “Pasan los gobiernos y las gestiones de las cooperativas y estamos cada vez peor” declaró.

La mujer, explicó que el barrio donde reside, ubicado al sector suroeste de la ciudad de Plottier, es uno de los más afectados, ya que el servicio eléctrico es brindado por el transformador 4 “el más viejo y precario” que tiene la cooperativa. Según relató este mismo ahora alimenta a varios loteos nuevos que fueron “aprobados por vía de excepción” del Concejo y por este motivo los servicios no dan abasto.

Sobre el hartazgo de las personas que viven en la localidad, la vecina aseguro que se trata de un hecho sin precedentes. “Es histórico lo que pasa. Hace más de 15 años que el pueblo no salía a reclamar” Sobre el hartazgo de las personas que viven en la localidad, la vecina aseguro que se trata de un hecho sin precedentes. “Es histórico lo que pasa. Hace más de 15 años que el pueblo no salía a reclamar”

Este viernes por la noche, la ciudad volvió a manifestarse, ya que el “el enojo es mucho”. Los cortes de energía se producen entre 3 y 4 veces por semana y a veces hasta 2 veces en el mismo día. Según se supo, los vecinos analizan la posibilidad de ir a quejarse a la casa de los funcionarios si no los reciben y brindan respuestas concretas.

reclamo vecinos plottier corte de luz segundo dia consecutivo

La respuesta de la Cooperativa ante los reclamos

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Plottier, Facundo Gaitán, dialogó este viernes con LU5 y explicó que los reiterados cortes de luz registrados durante la última semana estuvieron vinculados a un evento extraordinario de consumo, sin precedentes en la ciudad. “La demanda creció casi un 40% en relación con el verano pasado, algo histórico, nunca ocurrido”, afirmó.

Según detalló el funcionario, Plottier alcanzó picos de 26 y 27 megas de consumo, cuando el máximo histórico nunca había superado los 22. Esta situación generó “una estrechez importante y una demanda extraordinaria que superó todos los cálculos”, provocando microcortes y salidas preventivas del sistema para evitar daños mayores en los equipos.

Furia en Plottier por los cortes de luz qué dijeron las autoridades de la Coope 2

En ese marco, Gaitán aseguró que ya se iniciaron gestiones para ampliar la capacidad energética y dar respuestas a los reclamos vecinales. “Hoy tuvimos reunión para empezar a trabajar en la ampliación de la demanda y solicitar más potencia a CAMMESA”, indicó, y confirmó que el objetivo es pasar de los 27 megas actuales a un piso de 30 o 35.

Además, reconoció falencias estructurales en la red local y apuntó a situaciones irregulares que agravan el problema: “Tenemos casi 25 mil socios y más de 2.000 conexiones indirectas; hay medidores que alimentan cuatro o cinco viviendas y no soportan ese consumo”.

Sobre los daños en electrodomésticos, remarcó que los vecinos podrán iniciar reclamos: “El seguro repone el artefacto en unos diez días, con la verificación técnica correspondiente”, concluyó. Sobre los daños en electrodomésticos, remarcó que los vecinos podrán iniciar reclamos: “El seguro repone el artefacto en unos diez días, con la verificación técnica correspondiente”, concluyó.

El Municipio recibió a los vecinos

Tras los reiterados reclamos, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, recibió a los vecinos y vecinas de la ciudad con el objetivo de escucharlos y atender diversos reclamos relacionados con los servicios públicos. Durante la reunión, los damnificados expresaron las inquietudes y necesidades, ante una situación crítica.

Las autoridades se comprometieron a trabajar, de manera articulada con las distintas áreas y entidades involucradas, para garantizar que el servicio de energía eléctrica, pueda ser prestado de forma correcta y abastecer a toda la ciudad

reclamo vecinos plottier corte de luz 3

Nueva convocatoria

Más allá de las promesas, la realidad para los vecinos y vecinas de Plottier es otra, los contantes cortes de energía afectan a toda la ciudad, generando malestar y una sensación de impotencia. A esto se suman, los daños en electrodomésticos y la perdida de alimentos y horas de trabajo para los comerciantes.

Desde los distintos sectores de la localidad, convocan a una nueva movilización para visibilizar el reclamo por el mal servicio que aseguran sufrir durante todo el año. La protesta está prevista para el próximo lunes 2 de febrero y volverán a reunirse en las puertas de la Cooperativa de Luz, para exigir respuestas y soluciones estructurales en el sistema eléctrico.