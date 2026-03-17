Hallan muerta a una soldado de un disparo en la cabeza y apuntan a su marido teniente tras un mensaje clave

El acusado asegura que la mujer se quitó la vida. La familia de la víctima, que duda de esa versión, aportó información que puede ser clave para el caso.

Una soldado fue encontrada muerta en su departamento y su esposo es el principal sospechoso.

Una soldado de 32 años fue encontrada sin vida con una herida de bala en la cabeza dentro de su departamento de San Pablo , en Brasil , y un mensaje previo incorporado a la causa orientó las sospechas hacia su esposo , un teniente coronel de la Policía Militar. Si bien el hecho ocurrió el 18 de febrero , la aparición de esta nueva evidencia derivó en un cambio en la calificación judicial.

El teniente sostuvo desde el inicio que se trató de un suicidio y declaró que no presenció el momento del disparo. Según su versión, tras una discusión pidió un descanso y se dirigió a ducharse. En ese lapso, la mujer habría tomado su arma y efectuado el disparo. Fue él quien alertó a la fuerza .

Con el avance de la investigación, la Policía Civil incorporó informes técnicos que pusieron en duda esa hipótesis. La causa fue reclasificada como muerte sospechosa y remitida a la Justicia al considerarse la posible existencia de un delito.

Brasil 2 Segun la versión de su esposo, la soldado tomó su arma y se disparó después de una discusión.

Los peritajes indicaron que la víctima presentaba lesiones en el rostro, marcas de uñas en el cuello y signos compatibles con presión ejercida por otra persona. Además, se determinó que el disparo fue realizado a corta distancia y con una trayectoria de abajo hacia arriba, y que el análisis de residuos no detectó restos de pólvora en las manos de la mujer ni del oficial.

A su vez, los agentes que intervinieron en el lugar señalaron como inusual que el arma permaneciera en la mano de la víctima. También se detectaron rastros de sangre en el baño, pese a que el cuerpo fue encontrado en otro ambiente.

El informe toxicológico aún no fue incorporado, al igual que el análisis completo del lugar del hecho con registros fotográficos.

Los mensajes de la soldado que cambiaron la investigación

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran mensajes atribuidos a la víctima en los que advertía sobre la conducta de su esposo. En uno de ellos, aseguró: “Tiene que controlar sus celos. Podría matarme en cualquier momento. Se volvería ciego de rabia. No puedo controlar lo que dice la gente, y mucho menos lo que piensa”.

En paralelo, el abogado Miguel Silva presentó una grabación enviada por la mujer a su padre. En ese audio expresa su intención de mudarse y solicita ayuda para encontrar una vivienda cercana.

“No, papá, es mejor para mí allí, en la calle, ¿entiendes? Cuanto más cerca de allí, mejor. Por la mañana saldré muy temprano para ir a trabajar y luego tendré que dejar a [nombre del niño] durmiendo allí, ¿entiendes?”, dice.

Brasil 4 La soldado había enviado mensajes a su familia sugiriendo que quería irse de la vivienda que compartía con su esposo.

En otro pasaje, agregó: "Así que, cuanto más cerca, mejor. Porque puedo dejarla allí y coger el tren para ir al trabajo, ¿sabes? Así no tengo que hacer ese viaje por la mañana. Pierdo mucho tiempo. Empiezo a trabajar temprano".

Según la presentación judicial, estos registros indican que la mujer analizaba dejar el domicilio que compartía con el oficial.

Los antecedentes del esposo

La causa también incorporó documentación sobre denuncias previas vinculadas al teniente coronel. De acuerdo con lo informado por la defensa de la familia, una expareja realizó presentaciones entre 2009 y 2010 por situaciones de acoso y persecución.

En uno de esos registros, según informa el sitio G1, consta que “el agresor vigila a la víctima, impidiéndole tener relaciones con otras personas e incluso amenazándola de muerte”.

Otro informe de 2022 menciona una denuncia por amenazas dentro de un departamento. También se sumó un expediente judicial en el que se reconoció acoso laboral contra una oficial subordinada en el marco de traslados sin fundamentos legales.

La defensa del sospechoso

La defensa del teniente coronel, representada por el abogado Eugênio Malavasi, sostuvo que el sospechoso “espera con serenidad el resultado de la investigación de la Policía Civil, que incluirá todos los informes, y expresa su confianza en la palabra del coronel: que se trata de un suicidio”.

También afirmó: “Y esto quedará demostrado de forma clarísima al finalizar la investigación”.

El oficial renunció a su cargo tras el hecho y manifestó su intención de participar en la reconstrucción del episodio, una medida que forma parte de las diligencias previstas en el expediente judicial.