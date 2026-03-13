Pidió ayuda y dijo que la mujer con la que tenía sexo se descompensó: la autopsia reveló que fue estrangulada

El informe forense cambió el rumbo del caso en Caleta Olivia : pasó de muerte dudosa a presunto femicidio. Detuvieron al sospechoso.

Cuando los policías de la comisaría 5a se presentaron en la casa de Caleta Olivia hallaron a la mujer de 44 años ya sin vida y a un presunto amigo del sospechoso que dijo haber ido a ayudar a reanimarla.

Una mujer de 44 años falleció durante la madrugada del miércoles 11 de marzo en una casa del barrio 132 Viviendas de Caleta Olivia , en Santa Cruz, mientras mantenía un encuentro sexual con un hombre de 34 que dijo que se había descompensado en pleno acto. Pero lo que en un principio fue tratado como una muerte dudosa, tomó un giro inesperado cuando los resultados de la autopsia revelaron que la víctima había muerto por asfixia mecánica y tenia en el cuerpo signos compatibles con estrangulamiento manual .

La mujer fue identificada como Ada Barrozo Quilo . Al momento de su muerte se encontraba en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Las Margaritas al 1500 , junto al ahora sospechoso de femicidio, que fue identificado como S. F. Navarro y de quien La Opinión Austral difundió una foto con el rostro blureado.

El muchacho había declarado ante la policía que la mujer había empesado a presentar dificultades para respirar mientras mantenían relaciones sexuales; según reveló ese mismo medio. Pero la autopsia echó por tierra su versión.

El informe forense llevó a la Justicia a recaratular la causa bajo la sospecha de homicidio y a ordenar la detención del involucrado.

Un pedido de auxilio en la madrugada

Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un llamado a la Comisaría Quinta de la ciudad del noreste santacruceño alertó sobre una emergencia médica en el domicilio en cuestión. En concreto, se reportó que una mujer presentaba dificultades respiratorias y se solicitó la presencia de los servicios de emergencia.

Cuando el patrullero llegó al lugar, los efectivos se encontraron con un joven de 28 años que había acudido a la vivienda minutos antes, convocado por Navarro para asistir a la mujer.

Navarro, el sospechoso del presunto femicidio en Caleta Olivia - LOA La foto del sospechoso del presunto femicidio que se difundió en Santa Cruz. La Opinión Austral

Ese joven —cuya identidad no trascendió y que se cree es amigo del ahora detenido— relató que entre ambos habían intentado realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Ada, mientras esperaban al personal médico.

Sin embargo, cuando el equipo de salud llegó al domicilio, constató que la mujer ya no presentaba signos vitales. La inspección descartó la hipótesis de accidente y activó el protocolo de muerte dudosa, lo que motivó el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial.

La autopsia al cuerpo de la mujer cambió todo

El informe pericial fue determinante. Los especialistas descartaron cualquier causa natural o accidental y concluyeron que la muerte se produjo por asfixia mecánica. Las marcas halladas en el cuerpo resultaron compatibles con un estrangulamiento manual, lo que transformó radicalmente el rumbo de la investigación.

A partir de ese resultado, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz y dispuso la detención de Navarro.

Presunto femicidio en Caleta Olivia - Santa Cruz

El sospechoso permanece aislado desde que quedó a disposición de la Justicia. Según la información disponible hasta la tarde del jueves, aún no había sido indagado formalmente, aunque se prevé que sea citado en las próximas horas.

Investigación en curso

Los peritos de la Policía de Santa Cruz continúan trabajando en la escena del hecho, donde analizan rastros físicos, posibles signos de lucha y cualquier elemento que permita reconstruir la mecánica del crimen y el vínculo entre la víctima y el sospechoso.

Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a determinar qué tipo de relación tenían Ada Quilo y Navarro. La División Criminalística también indaga si existían antecedentes de violencia entre las partes.

En paralelo, la Fiscalía ordenó un análisis de las comunicaciones realizadas por la víctima en las horas previas a su muerte. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos y aportar nuevos elementos al expediente.