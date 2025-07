Grave denuncia en Caleta Olivia: "Están levantando mujeres de la calle"

Pero más allá de los casos casi constantes de violencia de género, Ramos describió con crudeza la mecánica de estos preocupantes secuestros de mujeres que se están repitiendo en las calles de Caleta.

"Como en las películas"

"Así como te lo imaginés, como en una película, como en las series que vemos. Viene una camioneta, abre la puerta, y levantan gente, literal", aseguró y puntualizó que, por lo general, estos episodios ocurren "de noche, tarde".

La gravedad de la situación se refleja en la frecuencia de los casos. La funcionaria comunal reveló que en un solo fin de semana se registraron dos casos de estas características. "A veces nos enteramos por mensajes o comentarios, pero no por canales formales" de denuncia, lamentó.

Ramos también describió que las denuncias por violencia de género son cada vez más frecuentes y las situaciones, más complejas. "Insisto: están secuestrando mujeres", enfatizó durante la entrevista radial para dar cuenta del grado de desarrollo de la violencia machista en la ciudad.

Pagola Ramos, género Caleta Olivia.jpg Paola Ramos, secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad de Caleta Olivia.

Ramos insistió con la necesidad de implementar campañas de concientización, como la de acoso callejero que realizaron recientemente desde su secretaría, a la que defendió pese a las críticas recibida, ya que a su entender fue impulsada para visibilizar situaciones concretas de riesgo que enfrentan las mujeres en la vía pública, como la que ahora denuncia.

La funcionaria confirmó un caso reciente relacionado con trata de personas: "La persona está resguardada y la seguimos acompañando. Esto pasó, y pasa, en nuestra ciudad", insistió buscando generar conciencia sobre el problema.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a la coordinación institucional e instó a que desde los distintos ámbitos municipales —salud, seguridad y educación—, así como desde los tres poderes del Estado, se articulen acciones para desarrollar políticas públicas concretas.

"La violencia por motivos de género no puede seguir tratándose como si ocurriera solo en el ámbito privado. La comunidad necesita comprender la gravedad de lo que ocurre", remarcó.

La funcionaria también subrayó la importancia de transversalizar la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, no como una crítica aislada sino como parte de una estrategia urgente y necesaria.

"No queremos que esto siga ocurriendo en Caleta. Yo nací acá, y no quiero que esto pase acá", concluyó la responsable de promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género desde la Comuna.

El femicidio de Antonella en Caleta Olivia

El problema de la violencia de género se reinstaló con fuerza en la agenda de Caleta Olivia en mayo, a partir del brutal femicidio de Antonella a manos de su pareja, quien también hirió con un cuchillo a su propia madre y luego del crimen, se suicidó.

El caso conmocionó por la violencia y además tuvo como agravante una cuestionada actuación de la policía, que demoró varias horas en entrar al domicilio donde había ocurrido la agresión, pese a que la suegra de la víctima -que fue herida cuando intentó defenderla- les había pedido que lo hicieran.

En torno al operativo policial hubo cruces entre la fuerza y los investigadores del caso en la Justicia, ya que en un primer momento desde la comisaría habían dicho que no entraron al domicilio del brutal asesinato porque no tenían orden de allanamiento, algo que luego fue desestimado desde el juzgado. Aclararon que nunca les pidieron esa autorización, que por otra parte no era imprescindible.

Como consecuencia del operativo, semanas más tardes 12 integrantes de la fuerza policial fueron apartados por Asuntos Internos.