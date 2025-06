Los 10 años del Ni Una Menos en Caleta Olivia, marcados por el femicidio de Antonella: "Vivió un infierno"

La chica relató que en 2019 Antonella le confesó un episodio violento que había sufrido por parte de su pareja. “Como le comenté a la familia, nosotras como amigas supimos de un hecho de violencia que hubo. Ella nos pidió que respetáramos su decisión de no contar nada, y así lo hicimos; la verdad que me arrepiento“, indicó.

“De haber sabido que todo iba a terminar en esto, creo que hubiese sido la amiga más pesada en aquel entonces, de decirle que terminara con la relación. Como ya le manifesté a la familia, lamento no haberlo comunicado a tiempo. Porque fue mucho tiempo, y no me imagino todo lo que pudo haber pasado. Mi amiga Anto vivió un infierno”, agregó.

El padre de Antonella también habló ante los medios locales. “Lo que le pasó a mi hija nos ha golpeado muy fuerte”, sintetizó en el comienzo de su testimonjio Mario Aybar, quien le envió un mensaje a Stella Maris Ganga, la madre del asesino y quien fue lastimada por su hijo cuando intentó defender a su nuera del brutal ataque: “Le pido que cuando el señor juez solicite su presencia a declarar, diga la verdad y que tenga la gentileza y la amabilidad de entregarme las pertenencias de mi hija”, manifestó.

Antonella - Vigilia.jpg La vigilia por el femicidio de Antonella, el lunes a la noche en el monumento El Gorosito, en Caleta Olivia.

Antonella mantenía una relación con Moyano hacía siete años y llevaba dos conviviendo con él y su suegra en la casa de la calle Escocia en la que ocurrió el desastre.

Mario recordó que la mujer, directiva en una escuela de la ciudad, le había prometido a la mamá de Anto que la iba a cuidar. “No cumpliste”, le reclamó.

El papá de Antonella le dio las gracias al juez Gabriel Contreras, del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, quien dirige la investigación por el femicidio de Antonella. “Nos permitió tener acceso a la causa y nos recibe cuando vamos con la madre de mi hija y sus hermanos”, contó.

También expresó un reconocimiento al Ministerio de Seguridad, desde donde se comunicaron con él y se pusieron a disposición de la familia. “Confío plenamente en el juez y estoy indignado con el accionar de la policía“, dijo, en referencia a las dudas que generó la intervención de los agentes que llegaron al lugar cuando un vecino que encontró a la madre del femicida herida en la vereda dio aviso. Los efectivos asistieron a la mujer, pero no entraron al domicilio.

“Los policías que acudieron a la casa no cumplieron el deber de funcionario el público, porque si la dueña de casa dijo que entraran, ¿por qué no entraron? Hoy quizás yo la tendría a mi hija luchando por su vida. O tal vez la persona que le hizo tanto daño, que vivió con ella siete años y decía amarla, iba a estar en este mundo para pagarla como debe ser”, especuló el padre de Antonella.

Una funcionaria de Caleta Olivia, en la vigilia por Antonella

Por su parte, la secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad de la Municipalidad de Caleta Olivia, Paola Ramos, quien participó de la vigilia la noche del lunes en el monumento al trabajador petrolero, aseguró: “No solamente estamos a diez años de que surgió este movimiento al grito de “Ni una menos, vivas y libres nos queremos”, sino que estar con un femicidio en nuestra localidad, para todas las personas que trabajamos en nuestra Secretaría y que llevamos esta causa, es tremendamente horroroso”.

“El femicidio es la violencia más extrema que existe”, agregó la funcionaria, quien destacó que en el lugar se encuentra la familia de la primera víctima de femicidio de 2025 en Caleta Olivia: su papá, la mamá y el hermano. “Es un momento súper triste”, aseguró.

Antonella Aybar y Nicolás Moyano: femicidio y suicidio en Caleta Olivia Antonella Aybar y Nicolás Moyano estaban juntos hacía cinco años, y convivían desde hacía dos en Caleta Olivia. La Opinión Austral

Florencia Uribe Galleguillo, del programa de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austal en Caleta, destacó que tanto la vigilia como otras actividades programadas para este martes son un llamado a la reflexión "sin dedos acusatorios, sin buscar culpables, acompañando esta situación, que en este caso acontece a la familia Aybar, para poder lograr una erradicación de las violencias que estamos viviendo como sociedad”.

“Es un llamado a la comunidad en su conjunto, familiares, amigos, amigas; que se permitan al menos tomar unos mates y charlar. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Sabés decir que no? Tanto para las masculinidades como para las feminidades y diversidades en su conjunto”, definió.