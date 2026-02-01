El viento hizo volar baños químicos en un yacimiento de Vaca Muerta

Las ráfagas con tierra quedaron registradas en un impactante video. Un trabajador logró escapar segundos antes de que uno de los baños fuera derribado.

Un trabajador salió corriendo para evitar que un baño químico caiga sobre él.

Las intensas ráfagas de viento que se registraron en la región durante los últimos días dejaron escenas de alto impacto en distintos puntos del territorio neuquino. Una de las situaciones más llamativas ocurrió en un yacimiento ubicado en la zona de Sierra Barrosa , donde el temporal provocó que dos baños químicos salieran despedidos por el aire.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, y que rápidamente generó preocupación por la magnitud del fenómeno. En las imágenes se puede observar cómo el viento, acompañado por una densa nube de tierra, azota con fuerza las instalaciones del yacimiento.

Según se aprecia en la grabación, las ráfagas alcanzaron tal intensidad que lograron levantar y desplazar dos baños químicos, que terminan volcándose violentamente. En medio de esa escena, un trabajador que se encontraba utilizando uno de ellos alcanza a salir justo a tiempo.

El hombre logra abrir la puerta, salir corriendo y alejarse unos metros antes de que la estructura sea completamente derribada por el viento. La secuencia dura apenas unos segundos, pero evidencia el peligro al que estuvo expuesto y la fuerza con la que soplaban las ráfagas en ese momento.

viento baños quimicos

El video también muestra cómo el polvo reduce notablemente la visibilidad, mientras los objetos livianos comienzan a moverse sin control por efecto del viento. No hubo personas heridas ni tampoco reportes oficiales sobre el hecho.

Durante el pasado viernes, distintas localidades y sectores de la provincia se vieron afectados por fuertes ráfagas, algunas acompañadas por tierra, lo que provocó complicaciones en rutas, visibilidad reducida y daños menores en instalaciones.

Embed

Qué hacer cuando hay viento

Ante estas condiciones, el SMN dio a conocer una serie de recomendaciones para tener en cuenta: