Intentaron robar una moto en Melipal y tuvieron una fallida fuga: el error que los delató

Dos hombres y una mujer fueron demorados el pasado domingo. El propietario del rodado los pescó in fraganti y la Policía montó un operativo cerrojo.

Tres personas fueron demoradas por la Policía el pasado domingo tras el intento de robo de una moto en el barrio Melipal. El propietario del rodado los pescó in fraganti y avisó a los efectivos.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 07:30 del domingo en la intersección de calles Lagos del Sur y Novella , jurisdicción de la Comisaría 21 del barrio Melipal, cuando un vecino escuchó ruidos en el sector de ingreso a su vivienda. De inmediato, se levantó y salió al patio, y en ese momento, alcanzó a divisar a dos hombres que intentaban llevarse su motocicleta Honda XR150L de color rojo y blanco.

Al advertir la presencia del propietario, los sospechosos abandonaron la motocicleta e iniciaron la huida a pie , cruzando calle Novella hacia el sector de la toma Itatí. En simultáneo, el damnificado avisó a la Policía.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al vecino, quien les indicó lo ocurrido y les brindó una descripción de los dos sospechosos, señalando además hacia dónde habían huido.

Comisaria 21 melipal

Con esta información, los policías iniciaron un operativo cerrojo y salieron tras los ladrones.

Sin embargo, en la desesperación, la huida de los delincuentes ya se estaba complicando. Durante la fuga abandonaron cerca de la vivienda del vecino una motocicleta Honda Wave 110 de color negra y un documento de identidad que se le habría caído a uno de ellos.

El Centro de Monitoreo Urbano también se sumó a las tareas de búsqueda y pronto informó a los efectivos de calle que uno de los sospechosos se habría quitado la campera que usaba y posteriormente abordado un auto Volkswagen Vento de color oscuro en cercanías de las calles Collón Cura y Calle 5.

Ante esta situación, las patrullas se dirigieron en esa dirección y lograron interceptar a dicho vehículo en calles Relmu y Novella. En el auto se trasladaban tres personas: dos hombres y una mujer.

intento de robo moto (1)

Los tres fueron identificados y demorados por tentativa de robo, mientras que la Policía procedió al secuestro de la motocicleta Honda Wave abandonada y del vehículo Volkswagen Vento utilizado para la fuga.

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados a la unidad policial, donde se realizaron las diligencias correspondientes y los demorados quedaron a disposición de la Justicia.

Lo atraparon con un inodoro robado y quedó demorado

El lunes, la Policía dio a conocer un procedimiento del fin de semana donde lograron atrapar a un hombre de 26 años en actitud sospechosa que acarreaba una serie de elementos. Entre los objetos, cargaba un inodoro blanco con tapa. De esta manera, en una audiencia de formulación de cargos quedó imputado por el intento de robo y otro anterior.

Todo sucedió alrededor de las once de la mañana del sábado cuando este vecino sorprendió al sujeto salir de una vivienda con los elementos robados en la zona de calles Lago Espejo y Ruca Choroy, del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar.

Cuando personal policial de la Comisaría 13 acudió al lugar constató el presunto robo en proceso tras un operativo de búsqueda. El sospechoso fue interceptado cargando el inodoro y al adverir la presencia policial intentó darse a la fuga por calle Lago Maquehue.

intento de robo inodoro san patricio del chañar El ladrón fue atrapado escapando mientras cargaba un inodoro y un alargue eléctrico.

Al momento de la demora, transportaba un inodoro con tapa y un alargue eléctrico, elementos que habían sido sustraídos minutos antes. Según una foto publicada por la Policía de una puerta barreteada, identificaron la vivienda robada, y detectaron un daño en una puerta de metal.

Por disposición de la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el hombre quedó detenido y este lunes fue trasladado para la realización de la audiencia de formulación de cargos. La teoría fiscal explicada por el asistente letrado Luciano Vidal fue que el 15 de marzo, el sospechoso intentó robar al mediodía en una vivienda del barrio parque industrial.